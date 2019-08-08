'Nargile ve elektronik sigara içenlerin de kansere yakalanma riski var'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Andre Ilbavi, tütün kullanımının insanlarda akciğer kanserinin önlenebilir başlıca nedenlerinden biri olduğunu, bununla birlikte nargile veya elektronik sigara içenlerin bu hastalığa karşı korunmasız olduğunu belirtti.

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Departmanı’ndan Andre Ilbavi, Sputnik’e demecinde tütün kullanımının insanlarda akciğer kanserinin önlenebilir başlıca nedenlerinden biri olduğunu, bununla birlikte nargile veya elektronik sigara içenlerin de bu hastalığa karşı korunmasız olduğunu belirtti.

Ilbavi, "Sigara kullanımı hala akciğer kanserinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Dünya çapında tütün kullanımı, önlenebilir tek kanser ölüm riskidir. Bu hastalıktan ve diğer (bulaşıcı olmayan) hastalıklardan her yıl yaklaşık 6 milyon kişi hayatını kaybediyor" açıklamasında bulundu.

Sigara dumanında en az 250’si organizma için zararlı olan, 50’si ise kanser gelişimine yol açan 7 binden fazla kimyasal madde bulunduğuna dikkat çeken Ilbavi, "Nargile içilmesi durumunda da kansere yakalanılıyor. Bu teyit edilmiş bir şey" diye konuştu.

Nargile içen bir insanın içine çektiği dumanda da kanser ve kalp-damar hastalıklarının gelişimine yol açabilen zehirli maddelerin varlığına vurgu yapan uzman, vücuda zararlı olan nikotinin kısmen su tarafından emilse de nargile içen bir kişinin sigara içenlere göre dumanı çok daha sık içine çektiğini ve daha uzun süre içtiğini ifade etti.

Ilbavi, "Elektronik sigara konusunda sağlığa olumsuz etki akciğer sisteminden kaynaklanıyor. Ancak elektronik sigaranın kalp-damar sistemine ya da kanser oluşumuna olumsuz etki yaptığı olasılığını da dışlayamayız. Elektronik sigaralar yüksek bağımlılık yapıyor, uzun süreli nikotin kullanımının tehlikesiz olduğuna dair kanıtlarsa yetersiz" ifadelerini kullandı.