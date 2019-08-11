En saçma banyo fotoğrafları Twitter’i salladı

Twitter kullanıcılarının paylaştığı, insanların içinde bulunmaktan hoşlanmayacağı ya da potansiyel tehlike taşıyan banyo fotoğrafları birçok farklı yorumu beraberinde getirdi.

Tartışmaları bu türden 2 farklı banyo fotoğrafının yer aldığı paylaşımıyla alevlendiren Sarah Schauer, “Son birkaç saattir hangisinin daha kötü olduğunu anlamaya çalışıyorum. Dürüst olmam gerekirse, karar veremiyorum” ifadelerini kullandı.

for the past hour I’ve been trying to decide which is worse. I honestly can’t say pic.twitter.com/nofBqcM7T1 — sarah schauer 🦂 (@SJSchauer) August 8, 2019

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İlk karede yer alan çamaşır makinesinin klozetin üzerine düşebileceğini belirten Schauer, ikinci fotoğraftaki banyo sahibininse her duştan sonra ayağı kayıp, merdivenden aşağıya doğru ‘uçuyor olması gerektiğini’ ifade etti.

Fotoğraflarla ilgili yorum yapanlar da paylaşılan görüntülerin arasından seçim yapamadı, ancak kendi evlerinde böyle bir şey istemeyecekleri konusunda birleşti. Bazıları buna benzer farklı görüntüler paylaştı.

What are your feelings on this one? pic.twitter.com/1l5fchTHEq — Sara🌈 (@SuperSaraaa) August 8, 2019

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Schauer’in paylaşımı çok kısa sürede 96 bin 500 beğeni aldı ve 24 bin kez paylaşıldı.

Kullanıcılardan biri, “Mimarın ve seni öldürmek üzere tutulan katilin aynı kişi olduğu zaman bakın neler oluyor” yorumunda bulundu.

This is what happens when your architect is also the guy who's been hired to kill you. — M. Cox (@Megg2189) August 8, 2019

​Diğer bir kullanıcıysa, “peki ya çamaşır makinesi yerde, klozetse rafta olsaydı?” diye şakalaştı.

What if the washing machine was on the ground and the toilet was on the shelf ... — Logan (@logandrogyny) August 8, 2019

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​Tatışmaya katılan bir diğer kullanıcıysa, “Bir düşünün, tuvaletten faydalandınız ve hemen ardından cennete girdiniz” ifadelerini paylaştı.

Imagine using the toilet one minute and then entering heaven the next — lydie joy (@joyyross) August 8, 2019

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