Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık başarı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce (NIAID) yapılan açıklamaya göre, kurumun desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola hastası üzerinde 'REGN-EB3', 'mAb114', 'ZMapp' ve 'Remdesivir' isimli ilaçlar denendi.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşen kişilerden alınan antikorlarla geliştirilen 'REGN-EB3' ile 'mAb114' isimli ilaçlar, hastalığın erken safhalarında kişilerin vücutlarında daha az Ebola virüsü varken verildiğinde, vakaların yüzde 94'ünde iyileşme sağlandı.

İlaçlar, hastalığın daha ileri safhalarında verildiğinde ise 'REGN-EB3' ilacını alan hastaların iyileşme oranı yüzde 71 olurken 'mAb114' ilacını alan hastaların da yüzde 66'sı iyileşti.

© AFP 2019 / Alex McBride Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını 1 yılı doldurdu: Ölü sayısı bin 469'a yükseldi

NIAID Direktörü Doktor Anthony Fauci, 'REGN-EB3' ve 'mAb114' ilaçlarının bilimsel olarak sağlıklı çalışmada, 'Ebola hastalarından ölüm oranını önemli ölçüde düşüren ilk ilaçlar' olduğunu kaydetti.

Geliştirilen ilaçların, kısa sürede salgının etkili olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanması bekleniyor.

KDC'deki son Ebola salgınında, ölüm oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti.