Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık başarı

Virüsü kaptıktan sonra iyileşen kişilerden alınan antikorlarla geliştirilen 'REGN-EB3' ile 'mAb114' isimli ilaçlar, hastalığın erken safhalarında kişilerin vücutlarında daha az Ebola virüsü varken verildiğinde, vakaların yüzde 94'ünde iyileşme sağlandı.
İlaçlar, hastalığın daha ileri safhalarında verildiğinde ise 'REGN-EB3' ilacını alan hastaların iyileşme oranı yüzde 71 olurken 'mAb114' ilacını alan hastaların da yüzde 66'sı iyileşti.
NIAID Direktörü Doktor Anthony Fauci, 'REGN-EB3' ve 'mAb114' ilaçlarının bilimsel olarak sağlıklı çalışmada, 'Ebola hastalarından ölüm oranını önemli ölçüde düşüren ilk ilaçlar' olduğunu kaydetti.
Geliştirilen ilaçların, kısa sürede salgının etkili olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanması bekleniyor.
KDC'deki son Ebola salgınında, ölüm oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti.
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