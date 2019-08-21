Yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu: 2 günlüğüne ünlü olmak çok güzel bir duyguydu

Ancak kendi şarkısını Future isimli rap şarkıcısının hesabında gören Nalcı adeta şok yaşadı. Bir karışıklığın meydana geldiğini belirten Nalcı, olayın ardından ilgi odağı olduğunu belirtirken, 2 günlüğüne de olsa fenomen olmaktan memnun olduğunu ifade etti.
Nalcı, “Ben şarkıyı Spotify’e yükledim. Orda da bir karışıklık olmuş ve Future’nin profiline yüklenmiş. Ondan sonra arkadaşlara bana mesajlar attı ‘senin şarkın Future’nin profilinde ne arıyor?’ diye, ondan sonra gazeteciler bana sosyal medyadan ulaşmaya başladı. Sonrasında problem müzik platformunda düzeltildi. Benim bir şey yapmama kalmadı ve onlar düzeltti. Güzel bir histi. Bu kadar insanın etrafımda olması ama biraz da garip geldi. 2 günlüğüne de olsa ünlü oldum” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)