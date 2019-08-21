Yapılan yanlışlık sonucu dünyaca ünlü fenomen oldu: 2 günlüğüne ünlü olmak çok güzel bir duyguydu

Amatör müzikle ilgilenen 15 yaşındaki gurbetçi Yunus Emre Nalcı’nın, Almanca söylediği şarkısı yanlışlıkla müzik platformu Spotify’da dünyaca ünlü sanatçı Future’ye ait olan hesapta paylaşıldı. Nalcı’nın şarkısı milyonlarca kişi tarafından dinlenirken, genç yanlışlıkla da olsa 2 günlüğüne dünyaca ünlü bir fenomen olmanın mutluluğunu yaşadı.

Denizli Acıpayamlı olan ve Almanya’da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Nalcı küçüklüğünden bu yana müzikle uğraşıyor. Nalcı geçen günlerde Future isimli dünyaca ünlü bir sanatçıya ait olan şarkının Almanca versiyonunu söyleyerek dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify’e yükledi.

Ancak kendi şarkısını Future isimli rap şarkıcısının hesabında gören Nalcı adeta şok yaşadı. Bir karışıklığın meydana geldiğini belirten Nalcı, olayın ardından ilgi odağı olduğunu belirtirken, 2 günlüğüne de olsa fenomen olmaktan memnun olduğunu ifade etti.

Nalcı, “Ben şarkıyı Spotify’e yükledim. Orda da bir karışıklık olmuş ve Future’nin profiline yüklenmiş. Ondan sonra arkadaşlara bana mesajlar attı ‘senin şarkın Future’nin profilinde ne arıyor?’ diye, ondan sonra gazeteciler bana sosyal medyadan ulaşmaya başladı. Sonrasında problem müzik platformunda düzeltildi. Benim bir şey yapmama kalmadı ve onlar düzeltti. Güzel bir histi. Bu kadar insanın etrafımda olması ama biraz da garip geldi. 2 günlüğüne de olsa ünlü oldum” dedi.