Vedat Milor'dan yeni anket: Balığa limon sıkılır mı?

Vedat Milor, sosyal medya paylaşımında,"Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" dedi.
Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru:— Vedat Milor (@vedatmilor) August 27, 2019
BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?
Yorumlarınızı da alta yazarsanız sevinirim.
Milor'un geçen sene düzenlediği anketinden 'menemen soğanlı yenir' sonucu çıkmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)