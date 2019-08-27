Vedat Milor'dan yeni anket: Balığa limon sıkılır mı?

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi açtı.

Vedat Milor, sosyal medya paylaşımında,"Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" dedi.

Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru:



BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?



Yorumlarınızı da alta yazarsanız sevinirim. — Vedat Milor (@vedatmilor) August 27, 2019

Milor'un geçen sene düzenlediği anketinden 'menemen soğanlı yenir' sonucu çıkmıştı.