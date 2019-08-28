Çelyabinsk’te hip hop konseri veren ünlü boksör Roy Jones Jr.: Kendimi bayağı Rus hissediyorum

Geçtiğimiz yıllarda Rus pasaportu alan ünlü Amerikan boksör Roy Jones Jr., WBO (Dünya Boks Organizasyonu) şampiyonası için bulunduğu Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde hayranları için bir hip hop konseri verdi. Konser öncesinde ünlü boksör, “Kendimi bayağı Rus hissediyorum” dedi.

Boksun efsane ismi Roy Jones Jr., Sergey Kovalev ve Anthony Yarde arasında gerçekleşecek olan WBO hafif ağır sıklet dünya şampiyonluk maçı için bulunduğu Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde hayranları için bir hip hop konseri verdi. Konser sırasında hayranlarının gönlünü bir kez daha fetheden Rus vatandaşı boksör, “Kendimi bayağı Rus hissediyorum” açıklaması yaptı.

Çelyabinsk’te sergilediği performanstan önce de ‘Rus olduğunu’ tekrar dile getiren dünya şampiyonu, ‘Can’t be Touched’ ve ‘Y'All Must've Forgot’ parçalarını seslendirerek hayranlarına bir hip hop şovu yaptı.

‘İNSANLAR SİZİ BU KADAR SEVDİĞİNDE, KUCAKLANDIĞINIZI HİSSEDİYORSUNUZ’

RT Sport’a yaptığı açıklamasında 50 yaşındaki Jones şunları söyledi:

“Oldukça iyi hissediyorum, keyfim yerinde, mutluyum. Tüm bu sevgi ve saygı neticesinde kendimi bayağı bir Rus gibi hissediyorum. İnsanlar sizi bu kadar sevdiğinde, kucaklandığınızı hissediyorsunuz. Adeta ailenizden biri oluveriyorlar, kardeşleriniz gibi. Rus olmaktan çok memnunum.”

Doğma büyüme Florida’lı olan Jones, gelmiş geçmiş en başarılı dövüşçülerden birisi. Çıktığı 75 müsabakada orta sıkletten ağır sıklete kadar pek çok dünya birinciliği elde eden ünlü boksör, 1988 Olimpiyatları’nda ABD’yi temsilen dövüşmüştü.

RUSYA VATANDAŞI OLMA İSTEĞİ, PUTİN’İN KARARIYLA KABUL EDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rus vatandaşı olma isteğini ileten boksörün bu talebi, Putin'in kararıyla kabul edilmiş ve 2015’te kendisine Rus pasaportu verilmişti.

