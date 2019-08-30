Efes'in yeni biraları 'Zilli' ve 'Delikanlı' sosyal medyada tepki çekti: 'Her şey dilde başlar'

Anadolu Efes piyasaya çıkardığı ‘Zilli Sally’ ve ‘Delikanlı Henry’ isimli biraları nedeniyle sosyal medyada tepki çekti. Başta Twitter olmak üzere birçok mecrada #EfesBoykot etiketiyle kampanya başlatıldı.

Anadolu Efes’in Danimarkalı butik bira üreticisi Mikkeller ile iş birliği yaparak ürettiği 'Zilli Sally' ve 'Delikanlı Henry', markanın alamet-i farikası olarak bilinen kadın ve erkek karakterler Sally ile Henry'den esin alıyor.

Türkiye'de yetiştirilen meyvelerle geliştirilen seride düşük alkollü ve yumuşak içimli (yüzde 3.9 alkollü) arpa birasının ‘Zilli Sally’, yüksek alkollü (yüzde 4.8 alkollü) buğday birasının ise ‘Delikanlı Henry’ olarak isimlendirilmesi, sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Diken'in aktardığına göre kullanıcılar, Efes grubuna 'cinsiyetçilik' suçlaması yöneltti. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ‘zilli’nin tanımlarından biri ‘edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın).’

Efes; Delikanlı Henry adında 4.8, Zilli Sally adında 3.9 alkol oranına sahip bira üretti. İsim seçimleri fiyasko. Ürün derhal toplatılır benden söylemesi #efesboykot pic.twitter.com/yV5qqhwKZ7 — Ata Benli (@atabenli) August 30, 2019

#EfesBoykot Günde 5 kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğü, onlarca kadının tacize uğradığı ülkede, Mikkeller ile ortaklaşa "Zilli Sally" & "Delikanlı Harry" biralarını piyasaya sunmanızın derin manasını öğrenebilir miyiz? @AnadoluGrubu

Ancak bu kadar cinsiyetçi olabilirsiniz 😠 pic.twitter.com/9UtKmalnec — M. İrem Afşin (@iremafsin) August 30, 2019

"Alt tarafı çeviri yapmışlar, ille cinsiyetçilik aramayın"

"Niye zilli ve delikanlı denmesinden rahatsız oluyorsunuz?" diyerek hiç anlamayanlar için açıklama: "Her şey dilde başlar." #EfesBoykot pic.twitter.com/gzougHPRGe — M. İrem Afşin (@iremafsin) August 30, 2019

Hem zilli, hem de alkol oranı düşük.!

Bi siz kalmıştınız cinsiyetçilik yapmayan. #efesboykot pic.twitter.com/iR7uA4pXiS — Asuman (@db_asu) August 30, 2019

Zilli nasıl iğrenç bir tabir!!!!

Hadi kadınları ayırıyorsunuz bunu yıllardır değiştiremedik ama hakaret etmek nedir iğrenç varlıklarsınız! #EfesBoykot pic.twitter.com/OZ2EJkuIyt — Hande (@tatlibirhandis) August 30, 2019

Efes, "Delikanlı Henry" ve "Zilli Sally" adında 2 yeni bira üretmiş. Delikanlı, Zilli'ye göre daha sert bir bira..



Tebrikler, cinsiyetçiliğe farklı bir boyut getirmişsiniz. #Efes pic.twitter.com/YkCp3qmZGO — ERDEM KAYA (@1erdemkaya) August 30, 2019

​