Gelin ve damattan bisikletli düğün konvoyu

Yeni evlenen Kadir Aktürk ve Ömür Aktürk çifti, düğün konvoylarını bisikletlerle gerçekleştirme kararı aldı. Bunun üzerine İnegöl Belediyesinin önünde bir araya gelen gelin ve damat ile aralarında İlçe Belediye Başkanı Alper Taban’ın da bulunduğu katılımcılar bisikletlerle ilçede tur attı.

Kadir Aktürk, bisiklet konusunda farkındalık yaratmak için eşi ve bisikletseverlerle böyle bir düğün konvoyu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelin Ömür Aktürk ise konvoyda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.