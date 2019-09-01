Kanada ulusal havayolu şirketi, ‘eksik Fransızca hizmeti verdiği için’ ceza ödeyecek

Kanada’nın ulusal havayolu şirketi Air Canada, ülkenin iki resmi dilinden biri olan Fransızcayı konuşan bir çifte iç hat uçuşlarında 'eksik ve yetersiz Fransızca hizmet verildiği için’ 21 bin Kanada doları (yaklaşık 92 bin TL) tazminat ödeyecek.

Michel ve Linda Thibodeau çifti, 'dil haklarının ihlal edildiğini' söyleyerek Air Canada'ya açtığı davayı kazandı. Şirket, emniyet kemerinin tokasındaki "lift" (kaldırın) yazısının İngilizce olması ve çıkışlardaki "Exit" (Çıkış) sözcüğünün Fransızcasının İngilizce versiyonundan daha küçük yazılması nedeniyle açılan davada para cezası ödemeye mahkûm edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre mahkeme ayrıca şirketin, çifte özür mektubu göndermesine de karar verdi.

İLK MÜCADELELERİ DEĞİL

Thibodeau çifti, 2009 yılındaki bir uçuşta, Fransızca olarak "7-Up" siparişi verdikleri ancak servisi yapan uçuş ekibinin Fransızca konuşmaması nedeniyle kendilerine "Sprite" getirildiğini söyleyerek yine dil haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmış, Yüksek Mahkeme 2014'te federal mahkemenin tazminat kararını bozmuştu.

Ancak şirket çiftten özür dilemek zorunda kalmıştı.