Yapay zeka Twitter’dan gönderilen penis fotoğraflarını bulup siliyor

ABD’de yürütülen çalışma, ekipte yer alan Kelsey Bressler’e bu yolla çıplak fotoğraflar gönderilmesinin ardından başladı.
Bressler, çıplak fotoğrafların istemediği halde birine gönderilmesiyle sokakta teşhircilik yoluyla cinsel tacizde bulunmanın aynı şey olduğunu belirtiyor.
Bressler’ın mesaj kutusuna gelen penis fotoğrafının ardından harekete geçen ekip şu an, tacizci içerikleri otomatik olarak tespit eden yapay zeka sistemini iyileştirme aşamasında.
‘ERKEK BEKARET KAFESİ’ SİSTEMİ YANILTTI
İlk testler, sistemin “erkek bekaret kafesi” olarak adlandırılan aparatı kullanan bir kişi tarafından yanıltıldığını gösterdi. Sistem simle kaplanmış bir penis fotoğrafını da tespit edemedi.
Genel olarak ise yapay zeka penis fotoğraflarını ve çıplaklığı tespit etmede oldukça başarılı bir performans sergiledi.
Ekip, geliştirilen sistemi Twitter’ın kullanımına sunmaya hazır olduğunu belirtiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)