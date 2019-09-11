Yapay zeka Twitter’dan gönderilen penis fotoğraflarını bulup siliyor

Araştırmacılar yapay zekayı test edebilmek için Twitter’daki erkek kullanıcılardan “bilim için çıplak fotoğraflarını” göndermelerini istediler.

Twitter’da doğrudan mesaj gönderilen istenmeyen penis fotoğraflarına karşı yapay zeka devrede.

ABD’de yürütülen çalışma, ekipte yer alan Kelsey Bressler’e bu yolla çıplak fotoğraflar gönderilmesinin ardından başladı.

Bressler, çıplak fotoğrafların istemediği halde birine gönderilmesiyle sokakta teşhircilik yoluyla cinsel tacizde bulunmanın aynı şey olduğunu belirtiyor.

Bressler’ın mesaj kutusuna gelen penis fotoğrafının ardından harekete geçen ekip şu an, tacizci içerikleri otomatik olarak tespit eden yapay zeka sistemini iyileştirme aşamasında.

‘ERKEK BEKARET KAFESİ’ SİSTEMİ YANILTTI

Çalışma sırasında yapay zekanın eğitilebilmesi ve test edilebilmesi için Twitter’daki erkek kullanıcılardan, bilim insanları tarafından açılan hesabın DM kutusuna penis fotoğrafı göndermeleri istendi. Bu çağrının yoğun şekilde karşılık bulması nedeniyle ekip bir süre sonra doğrudan mesajları dışarıya kapatmak zorunda kaldı.

İlk testler, sistemin “erkek bekaret kafesi” olarak adlandırılan aparatı kullanan bir kişi tarafından yanıltıldığını gösterdi. Sistem simle kaplanmış bir penis fotoğrafını da tespit edemedi.

Genel olarak ise yapay zeka penis fotoğraflarını ve çıplaklığı tespit etmede oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Ekip, geliştirilen sistemi Twitter’ın kullanımına sunmaya hazır olduğunu belirtiyor.