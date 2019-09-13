Facebook: Simonyan’ın hesabının askıya alınması hataydı

Facebook, Sputnik ve Russia Today’in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın hesabının bir hata yüzünden askıya alındığını belirtti.

Facebook’tan yapılan açıklamada, “Topluluk kurallarının, nelere izin verildiği ve nelerin yasak olduğunu açıklar” dendi.

Açıklamada, “Bir içeriğin kuralları ihlal ettiğini tespit edersek onu siliyoruz. Tekrarlanan ihlallerden dolayı hesabı askıya alıyoruz. Ama bir hata yaptığımızı görürsek silinen içeriği kurtarıyoruz ve hatadan dolayı özür diliyoruz, tıpkı bu durumda olduğu gibi” ifadelerine yer verildi.

Simonyan’ın Facebook hesabı, ‘topluluk standartlarının ihlali’ gerekçesiyle 3 gün askıya alınmıştı.