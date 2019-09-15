Rögar kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

Olay, Aratol Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatan Muzaffer Yerli, arazide bulunan boş rögar kuyusuna bir koyununun düştüğünü gördü.

Bir süre kendi imkânlarıyla koyunu kurtarmaya çalışan Muzaffer Yerli, başarılı olamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, hemen kurtarma çalışması başlattı. Bir AFAD görevlisi iple indiği yaklaşık 4 metrelik kuyudan koyunu çıkartarak kurtardı. Koyun sahibine teslim edilirken, vatandaşlar AFAD ekiplerine teşekkür etti.