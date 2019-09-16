Netflix dizisinde tepki çeken Atatürk ve Erdoğan detayı

Netflix'te yayınlanan Belçika yapımı bir dizide Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görsellere yer verildi. Bunun bir gönderme olduğunu iddia eden izleyiciler, konuyla ilgili tepkilerini sosyal medyada dile getirdiler.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix'in yeni bir dizisinde yer alan sahne, Türkiye'nin gündemine oturdu. Belçika yapımı '13 Commandments' isimli dizinin ilk sahnelerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan detayları, sosyal medya platformları üzerinden eleştirildi.

13 Commandments, suç odaklı bir dizi. Dizinin genel konusuysa bir Türk'ün işlediği cinayetin aydınlatılması oluşturuyor. Ancak dizinin hemen başında katil olan Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı bir duvarın önünden geçiyor.

Bu sahne, dizinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Türk Netflix kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu:

Yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Netflix'te yine bir yapımda Türkler aşağılandı. 13 Commandments isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi. pic.twitter.com/1AKStPZ7KP — Göktürk Kadioglu (@oatesoglu) September 15, 2019

Belçika yapımı olan ve Netflix'te yayınlanan 13 Commandments'in ilk bölümü; bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi. pic.twitter.com/oQa2gvs08y — sadeceogren (@sadeceogren1) September 16, 2019 Sadece Belçika yapımı 13 Commandments dizisinde değil. Netflix’in olsun ya da olmasın,yabancı yapım olan dizi ve filmlerin birçok sahnesinde ve repliklerinde Türkleri olduğundan farklı gösterme,karalama çalışmaları yürütülüyor! — Halide ERGÜN (@bellatrixwlf) September 16, 2019

#Netflix #13Commandments Turkiye cumhuriyetini araplarla aynı tutan, gerçeklerle zerre alakası olmayan bu dizi yayınlanması bizi bütün ülkelere küçük düşürmüş ve suriyeden arabistan diğer ülkeler nezdinde bir farkımız kalmamıştır. Dis politikaya bizi boyle yansıtan hükümetin — Eray Osmanoglu (@ErayOsmnglu) September 16, 2019

#13Commandments Türkiye ve Türk Halkı için yapılan gönderme aşırı çirkin ve yersizdi. Türkiye pazarı çok geniş olan kuruluşunuza yakışmadı. Acilen açıklama yapılmalı ve özür dilenmeli. Yoksa ırkçılığı, nefret ve ayrımcılık söylemlerini mi destekliyorsunuz? @netflixturkiye — Büşra.E.S (@BusraSongur) September 16, 2019

Belçika yapımı @netflixturkiye dizisi olan 13 Commandments, bir Türk'ün işlediği cinayetle başlıyor. Dizi, cinayetin 'Türk tarafından' işlendiğini vurgulamak için duvara Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları iliştirmeyi ihmal etmemiş. Kadın cinayeti ve barbarlık vurgusu dikkati çekici pic.twitter.com/VJqfKnLu5j — Nazif Menteş (@nazifmentes) September 16, 2019

NETFLİX Türkleri yine barbar olarak dünyaya tanıttı



Belçika yapımı 13 Commandments'in ilk bölümü; bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi. pic.twitter.com/ffgwnkRY8w — Düşünce Mektebi Haber (@dusuncemektebi2) September 15, 2019

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