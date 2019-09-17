Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı

20 Eylül'de vizyona girecek Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminde bir astronotu canlandıracak olan Pitt, Nick Hague'ya uzay ve astronotun görevine dair birçok soru yöneltti.

Pitt'in, "Yerçekimsiz ortamda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, Hauge havada dönerek cevap verdi.

Akötürün, "Biliyorum, oldukça meşgulsünüz. Ama aynı zamanda ailenizi ve sevdiklerinizi özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?" sorusuna ise Hauge, "Kesinlikle. Bir aile sahibi olmak ve sevdiklerimizden uzak kalmak adeta bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız. Görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması sebebiyle telefonla arama yapabiliyoruz ve her hafta sonu çocuklarım ile görüntülü konuşabiliyorum" sözleriyle cevap verdi.

Pitt'in sorduğu, "Müzik çaları kim yönetiyor?" sorusu gülüşmelere neden olurken, astronot Hague, "Sıra ile yönetiyoruz. Burada bir İtalyan ile 2 Amerikalı astronot ve 2 Rus kozmonot var. Dolayısıyla akşam yemeğinde, Rus müziği dinlemek güzel bir değişiklik oluyor ve bu mürettebattaki uluslararası hissiyata katkıda bulunuyor" dedi.

Uzay yürüyüşünün nasıl olduğunu ve neler hissettiğini sorusuna ise astronotun verdiği cevap, "Dünya ile birlikte yörüngede dönmek harika bir duygu ve bunu uzayda çok iyi hissediyorsunuz, kelimelerle tarif edemiyorum" oldu.

'CLOONEY Mİ DAHA İNANDIRICI BEN Mİ?'

Yıldızlara Doğru filmini astronotların 2 hafta önce seyrettiği öğrenilirken, Pitt, arkadaşı ünlü aktör George Clooney'in de daha önce bir astronotu canlandırdığını hatırlatarak "Kim daha inandırıcı? Clooney mi Pitt mi?" diye sordu. Astronot Nick Hague ise "Siz, kesinlikle" dedi.