Instagram, diyet ve estetikle ilgili paylaşımlara sınırlama getiriyor

‘Anında zayıflayın’ tarzındaki gerçekdışı reklamlar kaldırılacak ve 18 yaşın altındaki gençler, satın almaya veya yaptırmaya istekli bile olsalar, diyet ve estetik ameliyatla ilgili içerikleri göremeyecek. Kullanıcılar ayrıca bu politikayı ihlal ettiğini düşündükleri paylaşımları şikâyet edebilecek.
Bu değişiklikler Instagram bünyesine yer alan Facebook’ta da geçerli olacak.
Oyuncu ve aktivist Jameela Jamil, bu adımın diyet ve detoks sektörüne karşı ‘büyük bir zafer’ olduğunu söyledi.
Instagram, daha önce de ‘kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak için' aralarında Avustralya ve Japonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda 'beğeni' sayısını deneme amaçlı gizlemeye başlamıştı.
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