Instagram, diyet ve estetikle ilgili paylaşımlara sınırlama getiriyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, bundan böyle zayıflama ürünleri ve estetik operasyonlarla ilgili paylaşımlara sınırlama getirileceğini duyurdu.

Yapılan paylaşımların kullanıcılar üzerindeki negatif etkisine odaklanan Instagram, bu yönde bir karar daha aldı. Buna göre bazı paylaşımlar 18 yaşın altındakiler için gizlenecek, ‘mucizevi’ zayıflatma ürünlerinin reklamını yapan içerikler ise tamamen gizlenecek.

‘Anında zayıflayın’ tarzındaki gerçekdışı reklamlar kaldırılacak ve 18 yaşın altındaki gençler, satın almaya veya yaptırmaya istekli bile olsalar, diyet ve estetik ameliyatla ilgili içerikleri göremeyecek. Kullanıcılar ayrıca bu politikayı ihlal ettiğini düşündükleri paylaşımları şikâyet edebilecek.

Bu değişiklikler Instagram bünyesine yer alan Facebook’ta da geçerli olacak.

Oyuncu ve aktivist Jameela Jamil, bu adımın diyet ve detoks sektörüne karşı ‘büyük bir zafer’ olduğunu söyledi.

Instagram, daha önce de ‘kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak için' aralarında Avustralya ve Japonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda 'beğeni' sayısını deneme amaçlı gizlemeye başlamıştı.