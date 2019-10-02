Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na tilki girdi

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir tilki, gizlice Domodedovo Havalimanı’na girdi. Terminalde yalnızca birkaç dakika geçiren tilki, bir süre koşuşturduktan sonra olay yerinden ayrıldı. Şaşkın hayvanın havaalanında olduğu anlar, kameraya yansıdı.

Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda yolcular, alışılmadık bir şey fark etti. Gizlice terminale giren bir tilki, etrafta koşuşturuyordu. Görgü tanıkları, sevimli tilkinin şaşkın anlarını kamera kaydına aldı.

Sputnik’e yaptığı açıklamada havalimanının basın sözcüsü, "Kameralardan tilkinin nereye gittiğini takip ettik. Gördüğümüz kadarıyla hayvan, terminalde yalnızca birkaç dakika geçirdi ve biz daha kendisini fark edip müdahale edemeden buradan ayrıldı. Ancak hiçbir yolcuya yaklaşmadığını biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Domodedovo Havalimanı’na ilk kez tilki girmiyor. Üç yıl önce havalimanı yetkileri terminalde iki tilki bulmuş ve onları güvenle doğal yaşam merkezine göndermişlerdi.