Twitter yeni özelliğini kullanıma sundu

Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz aylarda direkt mesajlar için bir yenilik yapacağını duyurmuştu. Twitter bugün ise uzun zamandır beklenen yeniliğini kullanıma sundu. İlk olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulan bu özellik, özellikle işletme hesabı yönetenlerin hayatını kolaylaştıracak.

Twitter’da bilindiği gibi direkt mesajlarda arama yapma özelliği bulunmuyordu. Mesajlar otomatik olarak kullanım sırasında göre sıralanıyordu. Twitter nihayet mesajlarda arama yapma özelliğini kullanıma sundu. Gün içerisinde özellikle işletme hesaplarını yönetenler, sürekli direkt mesajlar üzerinden müşterileri ile iletişime geçiyor. Durum böyle olunca bu hesapları yönetenler günde bazen 100’den fazla mesaj alabiliyor.

Arama yapma özelliği sayesinde mesajlar üzerinde kolayca arama yapıp iletişime kaldığı yerden devam edilebilecek. Şimdilik sadece iOS kullanıcıları için kullanıma sunulan bu özelliğin önümüzdeki günlerde Android platformuna ve Twitter’ın web sürümüne gelecektir.