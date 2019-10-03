GIF'lere gizlenmiş WhatsApp açığı bulundu

Awakened takma isimli bir araştırmacı tarafından ortaya çıkarılan yeni bir WhatsApp açığı, kötü niyetleri kişilerin GIF’lerle kullanıcıları kandırmasına izin veriyor. Kullanıcı gönderilen GIF’i yüklediği anda, verileri erişilebilir hale geliyor.

Shiftdelete.net'in aktardığına göre, belirtilen WhatsApp açığı Android cihazları daha çok etkiliyor. Özellikle Android 8.1 ve Android 9.0’da çalışan açık, Android 8.0 ve daha düşük sürümdeki Android cihazlar için ise tehlike oluşturmuyor.

Bulduğu açığı Facebook'a bildiren Awakened'ın ardından yeni bir güncelleme yayınladı. WhatsApp kullanıcılarının bu hatadan kurtulmak için 2.19.244 ya da daha üst sürüme geçmesi gerektiği de açıklandı.

Söz konusu açık, WhatsApp için ilk değil. Yılın başlarında, Financial Times da uygulamada saldırganların telefona sızmasına neden olabilecek bir güvenlik açığı olduğunu duyurmuştu.

Daha yakın zamanda ise WhatsApp mesajlarını değiştirmeyi ya da taklit etmeyi mümkün kılan bir açık ortaya çıktı.