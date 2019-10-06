'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Arda Ayten ödülü kazandı

Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, dün (5 Ekim) izleyici karşısına çıktı.
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Arda Ayten ödülü kazandıhttps://t.co/Az2yknzZs6 pic.twitter.com/P4hV2lOtEL— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 5, 2019
1 milyonluk soru şöyleydi:
Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: Toprak
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