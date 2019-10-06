'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Arda Ayten ödülü kazandı

'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmada 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanmış ancak, süre bitimi nedeniyle 1 milyonluk soruyu görememişti. Arda Ayten bugün (5 Ekim) yarışmada doğru cevabı vererek 1 milyon TL’nin sahibi oldu.

Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de bütün sorulara doğru biçimde yanıt verip 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaşmıştı. Anca Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonun ilk bölümde gördü.

Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, dün (5 Ekim) izleyici karşısına çıktı.

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Arda Ayten ödülü kazandıhttps://t.co/Az2yknzZs6 pic.twitter.com/P4hV2lOtEL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 5, 2019

​1 milyonluk soru şöyleydi:

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak