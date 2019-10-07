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15:05 07 Ekim 2019
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    Gucci'nin yeni ayakkabısı tepki çekti: 'En azından hapishaneden çıktığınızda şık olabilirsiniz'

    © Fotoğraf : Facebook/Gucci
    Yaşam
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    Gucci’nin yeni kadın ayakkabısı modeli eleştiri ve alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları ayakkabının elektronik kelepçeyi andırdığını belirterek markaya tepki gösterdi.

    Burberry'nin tasarımı tepki topladı
    © AP Photo / Vianney Le Caer
    Irkçı tasarımdan sonra şimdi de idam düğümü tartışması
    İtalyan modaevi Gucci, son günlerde gelecek yıl piyasa sürmeyi planladığı ayakkabıyla gündemde. 

    Markanın tasarladığı kadın ayakkabısında bileğe takılan bir kayış ve kayışta da ruj koyabilecek bir hazne bulunuyor.

    Gucci'nin Facebook sayfasında paylaşılan modele çoğu kullanıcı tepki gösterirken, bazıları da dalga geçti. 

    Bir kullanıcı 'en azından hapishaneden çıktığınızda şık olabilirsiniz' derken bir diğeri 'köpeğimin kaka torbasını saklamak harika olacak' yorumunda bulundu.

    ​Deri eldivenlerle birlikte kullanılması öngörülen kayışın gelecek yıl satışa çıkması planlanıyor Fiyatı ise 2 bin 475 TL. Ancak markanın bu tasarımı kullanıcıların eleştirilerinden nasibini aldı.

    Markanın gelecek yıl için bir başka tuhaf moda aksesuarının da yastık ya da uyku tulumu taşımak için deri kayışlardan yapılmış bir sırt çantası olduğu belirtiliyor. 

    'DELİ GÖMLEĞİ' PROTESTO EDİLMİŞTİ

    Ayesha Tan-Jones
    © İHA /
    Gucci’nin deli gömleğini protesto eden modelden destekçilerine teşekkür
    Gucci en son Milano Moda Haftası kapsamında görücüye çıkardığı ve ‘pratik üniforma’ diye tanımladığı koleksiyonunda kullandığı ‘deli gömleğine’ benzeyen ceketleri nedeniyle sıradışı bir şekilde protesto edilmişti. 

    Model Ayesha Tan-Jones, marka için podyumda yürüdüğü sırada iki elini izleyicilere doğru kaldırdı ve avuçlarına yazdığı “Akıl sağlığı moda değil” ifadesiyle Gucci’ye tepkisini göstermişti. 

    ​Ünlü markanın bazı tasarımları daha önce de 'ırkçı' olduğu için eleştirilmiş ve satıştan kaldırılmıştı.

    Etiketler:
    Elektronik kelepçe, Ayakkabı, Gucci
    Topluluk kurallarıTartışma
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