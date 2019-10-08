Hollywood semalarında Putin'in doğum günü için kutlama mesajı

Sosyal medyadan paylaşılan görsellerde Hollywood semalarında #VVP67 etiketinin yazıldığı görüldü.

Kullanıcılar, bu etiketin dün 67. yaş gününü kutlayan Vladimir Putin için hazırlanmış bir kutlama mesajı olduğunu belirtti.

#VVP67: Vladimir V. Putin turned 67 on October 7. https://t.co/mORKTTuYFR — Igor Makarov (@Makarov_Igor) October 8, 2019

Bir Hollywood sakininin Instagram hesabından paylaştığı videoda mesajın gökyüzüne küçük bir uçakla yazıldığı görülüyor.

Dün 67 yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum günü öncesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Tuva’daki bir tayga ormanında mantar toplamış ve bir dağa tırmanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin doğum gününü ailesi ve yakınları ile doğada geçireceğini ifade etmişti.