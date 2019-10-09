Mantarın prostat kanseri riskini azalttığı tespit edildi

Tohoku Üniversitesi’nden bilim insanlarının, uzun zamandır yaşları 40 ilâ 79 arasında değişen 36 binden fazla erkeğin sağlığı takip ettiği ifade edildi.

Araştırma kapsamında, erkeklerden anket doldurmaları istendi. Ankette, yaşam tarzı, fiziksel aktivite ve kötü alışkınların yanı sıra ne sıklıkla mantar tükettikleri soruldu.

Araştırma sonuçları, düzenli mantar tüketiminin prostat kanseri riskini azalttığını ortaya koydu. Bunun özellikle, diyetleri, meyve ve sebze tüketiminin sınırlı olduğu et ve süt ürünlerinden oluşan 50 yaş ve üstü erkekler için geçerli olduğu kaydedildi.

Bilim insanları ayrıca mantarların vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olduğunu hatırlattı.