10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu

Tarafların anlaşmasıyla kulübün tesislerinde Ayanoğlu ile bir araya gelen Oktay Karakan, 10 kilogram pekmezin de getirildiği törende, kendisini 1 yıllığına Aladağ Gücü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.
Adana'nın 1'inci Amatör Küme takımlarından Aladağ Gücü, ön libero Oktay Karakan'la 10 kilogram pekmez karşılığında 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tarafların anlaşmasıyla kulübün tesislerinde Ayanoğlu ile bir araya gelen Oktay Karakan, 10 kilogram pekmezin de getirildiği törende, kendisini 1 yıllığına Aladağ Gücü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.
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