Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışların etkisi altında. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep,Kilis, Şanlıurfa ve Osmanye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu le Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğ tahmin ediliyor. Rüzgarın genellkle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden haff, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.