2019’un Ukrayna güzeli ‘Kırım kimin?’ sorusuna sıra dışı bir yanıt verdi

‘Miss Ukrayna-2019’ güzellik yarışmasının birincisi Margarita Paşa, Kırım’ın kime ait olduğu sorusuna sıra dışı bir yanıt verdi.

Strana.ua.’da yer alan habere göre Paşa, Kırım’ın kime ait olduğu sorusuna “Kırım’ın tüm insanlara ait olduğunu düşünüyorum. Dünyanın bütün toprakları hepimize ait” şeklinde cevap verdi.

Kız kardeşinin Feodosiya’da yaşadığını belirten Paşa, kendisinin de çocukluğunda Kırım’da sık sık tatil yaptığını söyledi.

Bir süre önce Ukrayna’da yayınlanan ‘Seküler Yaşam’ programına Ukraynaca röportaj vermeyi rededen Paşa, kendini bir skandalın içinde buldu.

Paşa, daha sonra yaptığı açıklamada, hem Rusça hem de Ukraynacayı akıcı bir şekilde konuştuğunu, ancak tercih ettiği dilde konuşmak istediğini belirterek ülkesini çok sevdiğini de sözlerine ekledi.