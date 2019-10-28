LeBron James, Kaliforniya'daki yangınlar nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kaldı

Kaliforniya, bir süredir yerleşim yerlerini de tehlikeye atan yangınlarla boğuşuyor

400 hektardan fazla alanı etkileyen ve ülkenin batısına doğru ilerleyen yangın nedeniyle 200 binden fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalırken, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da 'acil durum' ilan etti.

Yaklaşık yarım milyon insanı etkileyemesi bekleyen yangında evini tahliye etmek zorunda kalanlar arasında Los Angeles Lakers oyuncusu LeBron James de var.

Footage from motorists traveling down 405 Freeway shows fire that erupted on hillside near Getty Center museum in Southern California. https://t.co/6ivdt5T21Z pic.twitter.com/ZCUhsWcG3I — ABC News (@ABC) October 28, 2019

​Los Angeles'ın Brentwood mahallesinde bir malikane de yaşayan James, Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile ailesi ile birlikte evi boşalttıklarını duyurdu.

'Şansım yaver gitmedi'

İlk tweetinde 'LA(Los Angeles) yangınının şaka olmadığını' belirten oyuncu, "Acil olarak evimi boşaltmak zorunda kaldım ve ailemle etrafta dolaşıp kalacak yer bulmaya çalışıyoruz. Şimdiye dek şansım yaver gitmedi" diye yazdı.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

​James, yaklaşık bir saat sonra kalacak bir yer bulduklarını duyurarak "Çılgın bir geceydi" dedi.

Finally found a place to accommodate us! Crazy night man! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

​Ailesiyle birlikte tahliye işlemlerini tamamladıktan sonra ise şu paylaşımları yaptı:

"Şu anda yangından etkilenebilecek bölgelerdekiler için dua ediyorum. Lütfen en kısa sürede güvenli bir yere geçin."

I 🙏🏾 for all the families in the area that could be affected by these 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

​"Yangına müdahaleye gelen araca iyi dileklerimi sunuyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."

My best wishes as well to the first responders⛑ right now doing what they do best! 🙏🏾💪🏾 — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

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