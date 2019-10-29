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05:38 29 Ekim 2019
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    Instagram

    Instagram, 'intihar ve kendine zarar verme' içerikli paylaşımları yasakladı

    © REUTERS / Thomas White
    Yaşam
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    Önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcı sağlığını ve psikolojisini korumak zorunda olduğunu belirterek intihar veya kendine zarar verme içerikli görüntüleri ve videoları yasakladığını açıkladı.

    Instagram
    © AFP 2019 / CHANDAN KHANNA
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    Son zamanlarda politika değişikliğine giden sosyal medya devi Instagram, yasaklarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak getirilen yasaklama, insan sağlığına ve psikolojisine zarar verebilecek olan kendine zarar verme ve intihar içerikli görüntüleri kapsıyor. Yasaklama dâhilinde filmler veya çizgi romanlara ait çizimler, notlar ve görüntülerde de bu tür eylemlerin kurgusal tasvirlerine izin verilmeyecek.

    Instagram, geçtiğimiz şubat ayında kişinin kendine zarar verdiği bazı görüntüleri yasaklamış, aynı zamanda iyileşmiş yara izleri gibi içeriklerin de 'keşfet' sekmesinde çıkmasını engellemişti.

    Webtekno'nun aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde bir blog yazısı paylaşan Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu değişiklikten sonraki ilk 3 ayda Instagram’ın 834 bine yakın gönderi hakkında işlem yaptığını açıkladı.

    İnsanların sağlık deneyimlerini paylaşmalarına izin verirken diğerlerinin de potansiyel olarak zararlı içeriğe maruz kalmalarını engellemek için bir denge kurmak zorunda olduklarını belirten Mosseri, bu yüzden yasakları genişletme kararı aldıklarını söyledi.

    Instagram
    © REUTERS / Thomas White
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    Kullanıcıların ruh sağlığını korumak zorunda olduklarını söyleyen Mosseri, 2017 yılında henüz 14 yaşındayken Instagram’da izlediği intihar ve şiddet videoları yüzünden intihar eden Molly Russell’a da değindi.

    İntihar eden genç kız, Instagram'ı depresyon ve intiharla ilgili içeriklere girmek için kullanmıştı. Oldukça zor bir dönem geçiren genç kızın ailesi de çocuklarının ölümüne Instagram'ın yol açtığını söylemişlerdi. Önde gelen sosyal medya platformu, artık kendine zarar verme ve intiharla ilişkili materyalleri veya yöntemleri içeren resimlerin kaldırabileceğini, bu tür içerikler paylaşan hesapların aramada veya uygulamanın diğer bölümlerinde önerilmeyeceğini de belirtti.

    Bu yılın başlarında İngiltere başta olmak üzere pek çok ülke, Instagram’a intihar içerikli videoları kaldırması, aksi takdirde platforma yaptırım uygulanacağı konusunda baskılar yapıyordu.

    Etiketler:
    depresyon, Sosyal medya, yasaklı içerik, intihar, politika, Instagram
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