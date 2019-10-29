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13:14 29 Ekim 2019
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    Araştırma: Narsist insanlar daha mutlu

    © AP Photo / Joel Ryan
    Yaşam
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    ‘Büyüklük kompleksi’ içinde ve ‘utanç duygusundan yoksun’ olmakla suçlanan narsistlerin, diğer pek çok insandan daha mutlu olabilecekleri belirtildi. Yapılan bir araştırmaya göre narsistler daha az stres yaşıyor, özgüvenleri ve kendilerine atfettikleri olağanüstü önem sayesinde kendilerini ‘koruyor’.

    Birleşik Krallık'ta Belfast Queen Üniversitesi'nde narsizmle ilgili yapılan bir araştırmaya göre, narsistler her ne kadar genelde çevrelerindekilerini kızdırsalar da, birçok kişiyle göre daha az stresli veya da daha az depresif oluyorlar.

    BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Psikolog Doktor Kostas Papageorgiou’nun 700 yetişkinle yaptığı araştırma, narsizmin toplum için olumsuz olsa da, narsist bireyin kendisi için yararlı olduğunu ortaya koyuyor.

    Daha az stres yaşıyorlar

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    © Sputnik /
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    Buna göre narsistler, başkalarını çiğniyor ya da çevrelerindeki insanlarda duygusal yaralar bırakıyor olabilir. Ancak kendilerini olumsuz düşüncelerden bir şekilde yalıtabiliyorlar.

    Dolayısıyla daha az stres yaşıyorlar. Ayrıca özgüvenleri ve kendilerine atfettikleri olağanüstü önem sayesinde kendilerini ‘koruyorlar’.

    Papageorgiou farklı narsizm boyutlarının nasıl duygusal sonuçlar doğurduğunu da inceledi.

    Buna göre, kendilerine 'olağanüstü' önem atfeden narsistler genelde kaygılarının 'statü ve güç' olduğunu söylüyor.

    Ama daha 'hassas' özelliklere sahip narsistler ise daha savunmacı oluyor ve başkalarının davranışlarını 'düşmanca' görme eğiliminde oluyor.

    © AFP 2019 / LOUISA GOULIAMAKI
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    Modern toplumda yükselişte

    Araştırma, narsizmin 'modern toplumlarda neden yükselişte olduğunu' anlamak amacıyla gerçekleştirildi. Bu artışa örnek olarak siyaset, sosyal medya ve ünlüler dünyasını gösteren araştırmacılar, bu artışın 'sosyal açıdan zehirli' bir akım olarak görülüp görülmediğini de inceledi.

    Uzmanlar, birçoklarına göre olumsuz görülen bu özelliklere sahip olanların neden toplumda bu kadar görünür olduklarını ve neden 'genellikle cezalandırmak yerine ödüllendirildiklerini' inceledi.

    Reddedilmeyi ve hayal kırıklığını aşabiliyorlar

    Aynı uzman ekip daha önceki araştırmalarında narsistlerin 'zihin kuvvetiyle' reddedilmenin ve hayal kırıklıklarının üstesinden daha kolay geldikleri için iş ve sosyal hayatta daha başarılı olduklarını ortaya koymuştu.

    Narsist kişiler, araştırmacılar tarafından ‘riskli davranışlara girişen, kendileriyle ilgili gerçekçi olmayan bir üstünlük bakışına sahip olan, kendilerine aşırı güvenen, başkaları için empati duygusu beslemeyen, utanç ya da suçluluk duygusundan yoksun’ şeklinde tanımlanıyor.

    Etiketler:
    Araştırma, Stres, utanç, Özgüven, Mutluluk, Narsizm, narsist
    Topluluk kurallarıTartışma
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