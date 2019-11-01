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17:03 01 Kasım 2019
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    Death Stranding inceleme puanları açıklandı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Oyun dünyasının merakla beklediği Death Stranding için inceleme puanları açıklandı.

    Hideo Kojima‘nın yapımcı koltuğunda oturduğu ve türünün ilk örneği olarak nitelendirilen Death Stranding'in çıkmasına sayılı günler kaldı.

    8 Kasım’da PlayStation 4 için yayınlanacak olan yapım, önümüzdeki dönemde PC platformunda yerini alacak. 

    Oyun dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen Death Stranding için ilk inceleme yazıları da yayınlandı. Oyunu önceden deneyimleme fırsatı bulan mecralar, ambargonun kalkmasıyla birlikte incelemelerini yayınladılar.

    Donanım Günlüğü'nden Osman Tufan'ın haberine göre, oyunun Metacritic ortalaması 80 puanın üzerinde.

    Oyuna 100 tam puan veren pek çok mecra olduğu gibi, hayli düşük puan verenler de var: 

    Trusted Reviews 100
    Game Revolution 100
    Push Square 100
    We Got This Covered 100
    Digitally Downloaded 100
    TheSixthAxis 100
    Screen Rant 100
    GamingTrend 100
    Digitally Downloaded 100
    EGM 100
    Daily Star 100
    Millenium 98
    IGN Italia 98
    PlayStation LifeStyle 95
    Jeuxvideo.com 95
    IGN Japan 95
    Gaming Nexus 95
    Gamer.nl 95
    Vandal 92
    GameSpot 90
    Shacknews 90
    PSX-Sense.nl 90
    PLAY! Zine 90
    JeuxActu 90
    God is a Geek 90
    GameOver.gr 90
    Eurogamer Italy 90
    Everyeye.it 90
    IGN Spain 87
    XGN 85
    VideoGamer 80
    Easy Allies 80
    Critical Hit 80
    Guardian 80
    ZTGD 80
    Press Start Australia 80
    PlayStation Universe 80
    Gameblog.fr 80
    Destructoid 80
    Attack of the Fanboy 80
    CGMagazine 75
    Game Informer 70
    USgamer 70
    TrueGaming 70
    Metro GameCentral 70
    Hardcore Gamer 70
    GamesRadar+ 70
    IGN 68
    VGC 60
    Stevivor 35

    Etiketler:
    puan, Oyun, Death Stranding
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