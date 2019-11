Death Stranding inceleme puanları açıklandı

Hideo Kojima‘nın yapımcı koltuğunda oturduğu ve türünün ilk örneği olarak nitelendirilen Death Stranding'in çıkmasına sayılı günler kaldı.

8 Kasım’da PlayStation 4 için yayınlanacak olan yapım, önümüzdeki dönemde PC platformunda yerini alacak.

Oyun dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen Death Stranding için ilk inceleme yazıları da yayınlandı. Oyunu önceden deneyimleme fırsatı bulan mecralar, ambargonun kalkmasıyla birlikte incelemelerini yayınladılar.

Donanım Günlüğü'nden Osman Tufan'ın haberine göre, oyunun Metacritic ortalaması 80 puanın üzerinde.

Oyuna 100 tam puan veren pek çok mecra olduğu gibi, hayli düşük puan verenler de var:

Trusted Reviews 100

Game Revolution 100

Push Square 100

We Got This Covered 100

Digitally Downloaded 100

TheSixthAxis 100

Screen Rant 100

GamingTrend 100

EGM 100

Daily Star 100

Millenium 98

IGN Italia 98

PlayStation LifeStyle 95

Jeuxvideo.com 95

IGN Japan 95

Gaming Nexus 95

Gamer.nl 95

Vandal 92

GameSpot 90

Shacknews 90

PSX-Sense.nl 90

PLAY! Zine 90

JeuxActu 90

God is a Geek 90

GameOver.gr 90

Eurogamer Italy 90

Everyeye.it 90

IGN Spain 87

XGN 85

VideoGamer 80

Easy Allies 80

Critical Hit 80

Guardian 80

ZTGD 80

Press Start Australia 80

PlayStation Universe 80

Gameblog.fr 80

Destructoid 80

Attack of the Fanboy 80

CGMagazine 75

Game Informer 70

USgamer 70

TrueGaming 70

Metro GameCentral 70

Hardcore Gamer 70

GamesRadar+ 70

IGN 68

VGC 60

Stevivor 35