Çin basını Rus kadınların ‘hızlı yaşlanmalarının’ nedenlerini anlattı

Çin’de yayın yapan Sohu gazetesinin yayınladığı bir makalede Rus kadınların Çinlilere göre neden ‘daha hızlı yaşlandıkları’ anlatıldı.

Kadınların yaşadıkları ülkeye bakılmaksızın yaşlandıkları belirtilen yazıda, “Ancak Çinli kadınlara göre Rus kadınlar biraz daha hızlı yaşlanıyor gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.

Rus kadınların evlendikten sonra güçlerinin büyük bir kısmını aileleri için sarf ettikleri ve dış görünüşlerine eskisi kadar dikkat etmedikleri anlatılan makalede, fakat hızlı yaşlanmanın en önemli etkeninin genetik olduğu vurgulandı.

Yazar, “Ruslar Doğu Slav etnik grubuna ait. Bu nedenle Rus kızlar o kadar uzun boylu ve açık tenli oluyor. Bu doğal bir avantaj, ancak kız kilo almaya başlar başlamaz, bu bile onu kurtaramaz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın kuzey yarımkürede bulunduğunun ve bu nedenle soğukların yıl boyunca devam ettiğinin ileri sürüldüğü yazıda, bu iklim şartlarında yaşayan vatandaşların karbonhidrat bakımından zengin bol kalorili yemeklere alışık olduğu kaydedildi.

Makalede, “Aslında kadın evlendikten sonra kendini formda tutarsa, tüm bunlar önlenebilir. Zira sporla uğraşan insanlar nasıl sağlıklı bir yaşam sürdüreceklerini bilir” ifadelerine yer verildi.