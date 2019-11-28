Sony, aralık ayının ücretsiz PlayStation oyunlarını açıkladı

Sony, PS Plus abonesi olan PlayStation 4 kullanıcılarına her ay ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Şirket, Aralık ayında bir motor sporu ve bir de FPS oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacak.

Sony’nin PlayStation kullanıcıları için hizmete sunduğu PS Plus, her ay abonelerine ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Şirketin, aralık ayında da kullanıcılarına sunacağı oyunlar belli oldu. Sony, aralık ayında motor sporları ve FPS (birinci şahıs nişancı) oyunları sevenleri sevindirecek.

PlayStation’ın resmi web sitesinde paylaşılan blog yazısında aralık ayında PS Plus kullanıcılarına sunulacak oyunların Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross – The Official Video Game olduğu açıklandı.

Respawn Entertainment tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen FPS oyunu Titanfall 2, senenin son ayında PS Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. PlayStation 4 dışında PC ve Xbox One konsoluna da çıkan oyun, Metacritic’te eleştirmenlerden 89 puan, oyunculardan ise 8.4 puan almayı başarmıştı.