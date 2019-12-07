'Kafasını aniden yana çeviren genç beyin felci geçirdi'

İngiliz Daily Mirror’da yer alan habere göre, İngiltere’de 17 yaşındaki Ben Littlewood adındaki genç, kafasını aniden yana çevirdikten sonra beyin felci geçirerek öldü.

Adli tıp uzmanının raporunda, zararlı alışkanlıkları olmayan Ben Littlewood’un kafasını hızlıca çevirmesinin,vena neden olabileceği belirtildi.

Trajik olay 3 Nisan’da yaşandı. Annesi işteyken küçük kız kardeşine bakan Ben’in annesi, oğlundan gelen cevapsız aramayı görünce geri döndü ancak yanıt alamadı. Eve döndüğünde oğlunun mutfakta yerde yattığını gören anne hemen ambulans çağırdı. Kadın oğlunun düştüğünü ve kafasını çarptığını sanıyordu.

Ben Littlewood, sekiz gün sonra hastahanede öldü. Doktorlar gencin beyin felci geçirdiğini yoğun bakıma sevk edildikten dört gün sonra bilincinin açılmaması üzerine anlayabildi. O ana kadar çekilen BT taramasında beyin sağlıklı görünüyordu ve alındaki şişlik nedeniyle doktorlar kafatası kemiğinin zarar görmüş olabileceğini düşünüyordu.

Daily Mirror’a göre, İngilizlerin ortalama ilk beyin felci geçirme yaşı 68.