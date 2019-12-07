'Kafasını aniden yana çeviren genç beyin felci geçirdi'

Trajik olay 3 Nisan’da yaşandı. Annesi işteyken küçük kız kardeşine bakan Ben’in annesi, oğlundan gelen cevapsız aramayı görünce geri döndü ancak yanıt alamadı. Eve döndüğünde oğlunun mutfakta yerde yattığını gören anne hemen ambulans çağırdı. Kadın oğlunun düştüğünü ve kafasını çarptığını sanıyordu.
Ben Littlewood, sekiz gün sonra hastahanede öldü. Doktorlar gencin beyin felci geçirdiğini yoğun bakıma sevk edildikten dört gün sonra bilincinin açılmaması üzerine anlayabildi. O ana kadar çekilen BT taramasında beyin sağlıklı görünüyordu ve alındaki şişlik nedeniyle doktorlar kafatası kemiğinin zarar görmüş olabileceğini düşünüyordu.
Daily Mirror’a göre, İngilizlerin ortalama ilk beyin felci geçirme yaşı 68.
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