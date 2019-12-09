'Cybertruck' ile başı dertte: Musk, bu kez trafik dubasına çarptı

Tesla CEO'su, ilk elektrikli pikap kamyonu 'Cybertruck' ile tatsız durumlara düşüyor. Tanıtımda camların kırılmasına küfreden Elon Musk, bu kez trafik dubalarına çarparak bastı gitti.

ABD'nin teknoloji devlerinden Elon Musk'a Tesla'nın ilk elektrikli pikap kamyonu 'Cybertruck' ile dört dörtlük poz vermek henüz nasip olmadı.

Geçen ay tanıtım etkinliğinde dayanıklılığını dosta düşmana göstermek istediği aracın zırhlı camlarının kırılmasıyla şaşkına dönen Elon Musk, bu kez gece gezmesinden dönerken 'Cybertruck'ı çarptı.

Musk'ın Kaliforniya/Malibu'daki lüks bir restoranın otoparkından çıkarken 'Cybertruck'ı trafik dubasına çarpmasının görüntüleri sosyal medyaya düştü.

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH — Janne Wolterbeek ⚡️ (@langejanne) December 8, 2019

TMZ, restora valeleri tarafından restoranın önüne park edilen elektrikli kamyon etrafında büyük bir kalabalığın toplandığını, herkesin fotoğraf çektiğini aktardı.

Habere göre 'Cybertruck' hayranı çıkan ünlü aktör Edward Norton da bir ara restorandan ayrılıp fütüristik tasarımlı aracı incelemeye gitti.

Musk ise çıkış yaparken arka tekerle trafik dubasına çarpmasına rağmen durup aracın zarar görüp görmediğine bakmadan basıp gitti.

Bu, 'Cybertruck' açısından ikinci utanç verici vaka oldu.

İlkinde sağlamlık gösterisi sırasında bir çelik top, kamyonun iki penceresini aşağı indirirken, Musk, "S...ir tanrım, bu biraz fazla sert oldu galiba" demişti.

Kurşun geçirmez, ultra sert çelik kapılar ise balyoz darbelerine dayanarak rezaletin büyümesini önlemişti.

Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa, 'Cybertruck'ı trafik dubasına çarpmaktan hasar almış gözükmedi.

'Nefes kesici tasarım'

Blade Runner filminin sanat direktörü Syd Mead, elektrikli kamyonun tasarımını 'nefes kesici' diye selamladı.

'Yollarda tehlike'

Ama diğer pek çok kişi 'Cybertruck'ı 'yollarda tehlike' diye niteledi. Avustralya otomobil güvenliği rating kuruluşu ANCAP'ın CEO'su James Goodwin, sivri köşeli tasarımın oldukça haşin gözüktüğünü ve yaya ile çarpışması halinde kaçınabilecek, korunabilecek yüzeylerinin olmadığını belirtti.

'Yayalar düşünülmemiş'

Goodwin, çarpışmada başın ve/ya bacakların etkilendiğini ve 'Cybertruck'ın öncephesinin bacaklar bakımından pek esirgeyici gözükmediğini dile getirdi.