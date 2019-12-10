Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu

Çin'de bir küp içinde 500 yıllık kırılmamış yumurtalar bulundu. Yumurtaların kırılmadan kalmasının sebebinin pirinç olduğu düşünülüyor.

Çin'in Siçuan bölgesinde bir küpte en az 500 yaşında olduğu belirlenen yumurtalar bulundu.

Ming Hanedanı'na (1368-1644) ait bir mezarda bulunan küpteki yumurtalar, pirincin içinde muhafaza edilerek en az 500 yıl kırılmadan kalabildi.

Guang'an Şehir Müzesi Müdürü Tang Yunmei, "1501'de ölen Yang Ming ve iki eşine ait mezarın, içerideki ısının ve nem oranının değişmeyecek biçimde inşa edilmiş olması da yumurtaların kırılmadan kalmasında etkili oldu" dedi.

Have you ever seen 500-year-old eggs? Archaeologists in SW China's Sichuan announced Monday the discovery of a jar of rice and unbroken eggs found in a Ming Dynasty (1368-1644) tomb. pic.twitter.com/LIcvKRyWAU — China Science (@PDChinaScience) December 10, 2019

​Çin'de 2015 yılında arkeologlar, 2 bin yıl öncesinden kalma mezarda bir yumurta bulmuş, ancak yumurtanın kabuğu, araştırmacıların temizlemek için kullandığı fırçanın darbesiyle çatlamıştı.

Mezarlara yumurta koymanın kültürel anlamı, tarihçiler arasında hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bazı tarihçiler, yumurtanın, yaşamın sayısız kuşaklar boyu sürmesini sembolize ettiğini, bazılarıysa mezar sahibi hayattayken sevdiğinden dolayı mezarına yumurta konulduğunu düşünüyor.