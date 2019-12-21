Star yazarı Dede, kedi mamalarını çöpe atan kişinin videosunu paylaştı     

Star yazarı Ersoy Dede, kişisel Twitter hesabında sokak kedilerinin mamalarını çöpe atan bir kişinin videosunu paylaştı.
"Arabaların arkasında sessizce kurumama yiyorlardı. Kimseye zararları yoktu. Sonra şu geldi ve kedilerin mamalarını alıp tek tek çöpe attı" diyen Dede, devamla "İsteyen olursa iletişim bilgileri bende" ifadesini kullandı.
Arabaların arkasında sessizce kurumama yiyorlardı. Kimseye zararları yoktu. Sonra şu 👇🏻 geldi ve kedilerin mamalarını alıp tek tek çöpe attı @HaytapOfficial @istanbulbld @ibbBeyazmasa @HaytapShop @peta @TCTarim (isteyen olursa iletişim bilgileri bende) pic.twitter.com/t5wHE2LgE9— ERSOY DEDE (@ersoydede) December 21, 2019
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