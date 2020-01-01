Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden 'Umreye gittim' savunması

Konya’da yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik uygulamasında alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü "Ben umreye gittim, ne alkolü" diyerek kendini savundu.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde yapılan denetimlerde, alkollü araç sürücülerine sürücülere işlem uygulandı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yapılan denetimlerde, F.C'yi durduran ekipler alkol kontrolü yaptı.

Sürücünün 56 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Uzun süre alkol almadığını iddia eden F.C. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben umreye gittim, ne alkolü" diyerek tepki gösterdi.

Alkol almadığını iddia eden ve alkolmetrenin bozuk olduğunu savunan F.C'yi ikna etmeye çalışan bir polis memuru, alkolmetreyi üfleyerek cihazın bozuk olmadığını gösterdi.

Görevi başındaki polislere "Sizlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek diye tepki gösteren F.C'ye 1228 liralık ceza kesildi.