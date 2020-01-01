İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Aralık’ta doluluk oranı yüzde 33.47’ye kadar düşen barajlardaki su seviyesi son günlerdeki yağışlarla yüzde 4 yükselerek 37,74 seviyesine ulaştı. Mevcut doluluk oranlarına göre İstanbul barajlarında toplam 331 milyon metreküp su bulunuyor.

İstanbul’da kış aylarında günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor.

Son yağışların ardından İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı şöyle oldu:

Alibey yüzde 44, Darlık 46.32, Ömerli 36.50, Kazandere 4.16, Istrancalar 20.78, Terkos’ta yüzde 49.43, Büyükçekmece’de 34.31, Pabuçdere 2.92 ve Sazlıdere’de yüzde 32,83.

Son 10 yıla göre kıyaslama yapıldığında 2019, barajlardaki doluluk oranı bakımından sondan ikinci sırada yer aldı.