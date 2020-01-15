Hava sıcaklığını kontrol etmek için çıktığı çatıdan düştü

Antalya’nın Serik ilçesinde oturduğu dört katlı apartmanın çatısına, hava sıcaklığını kontrol etmek için çıkan 40 yaşındaki Murat Balık, dengesini kaybederek ikinci kattaki balkona düştü.

Olay yerindeki görgü tanıklarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Her iki ayağında ve sağ kolunda kırıklar oluşan Balık, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balık, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.