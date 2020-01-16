Kayıt
11:07 16 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç

    Ender Saraç'tan Dr. Öz'e yanıt: Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin

    © AA / Metin Aktaş
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104101/87/1041018716.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202001161041018741-ender-saractan-dr-oze-yanit-kahvaltiyi-kral-gibi-oglen-yemegini-prens-gibi-aksam-yemegini-fakir/

    Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün kahvaltıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardında konuya ilişkin konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum” dedi.

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, TBMM'de Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplantısına gelişinde gazetecilerin, sorularını yanıtladı.

    ‘Acıkmadan yememe kısmına katılıyorum’

    Dr. Mehmet Öz'ün, "kahvaltı yapmaya gerek olmadığı ve acıkmadan yememek gerektiği" şeklinde ifadeleri bulunduğu belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine Saraç, acıkmadan yememe kısmına katıldığını söyledi.

    'Ama dikkat etmek lazım, klasik Türk kahvaltısı…'

    Saraç, şu görüşleri paylaştı:

    Mehmet Öz
    DHA
    Dr. Öz: Ben 'Sabah yemek yemeyin' demiyorum
    "Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Ama dikkat etmek lazım, klasik Türk kahvaltısı, hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaçalar, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı. Yumurta, belki bir parça çökelek gibi az yağlı, bol 'D' vitaminli, kalsiyumlu bir peynir. Bol yeşillik, üstüne limon sıkarak, olmazsa olmazımız zeytinyağımız, bazen köy tereyağımız, ekşi maya ile mayalanmış tam tahıllı ekmeğimiz, bir dilim kadar. Yanında da alkali bitki çayı, tercihim yeşil çaydır ama klasik Türk çayı da olur şekersiz olmak şartıyla. Bir tatlı kaşığı da bal veya tahin pekmez, şahane, sağlıklı güzel bir kahvaltıdır. Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim."

    Kahvaltı yapıp yapmadığı sorulan Saraç, kahvaltı yaptığını, tam tahıllı bir dilim ekmek, zeytin, zeytinyağı, az yağlı çökelek, taze karış, yeşillik ve bir tatlı kaşığı bal yediğini belirtti. Saraç, "Ben kahvaltı yaparım ne kilo alırım ne de hasta olurum." diye konuştu.

    Hamur işi, şeker olan bir kahvaltıdan bahsetmediğini dile getiren Saraç, haftada iki kez, özellikle kışın tarhana, mercimek çorbalı kahvaltıyı da önerdiğini bildirdi.

    ‘Gecikmiş bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği ve 16 saat açlık’

    Saraç, bir gazetecinin, günde kaç öğün yemek yenmesi gerektiğini sorması üzerine, kendisine göre iki öğün beslenilebileceğini ifade etti. Gecikmiş bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği ve 16 saat açlığa katıldığını dile getiren Saraç, ramazan orucunda bunun yapıldığını ve bir öğünün çıkarılabileceğini vurguladı.

    © İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
    Kahvaltıyı beğenmediği için annesini rehin alan eski boksöre biber gazıyla müdahale
    Saraç, akşam yemeğini kışın saat 18.30-19.00, yazın da 19.30-20.00'den sonra yememek gerektiğini belirtti.

    AK Partili Satır: Kahvaltı yapmadan evden çıkmam

    TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da gazetecilerin sorusu üzerine kahvaltı yapmadan asla evden çıkmayacağını kaydetti. Satır, kahvaltıyı önemli bulduğunu ve mesaiye başlamadan evvel demli çayla kahvaltı yaptığını, ekmek, bal ve peynir yediğini söyledi.

    Dilekçe Komisyonu Başkanvekili AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de evden kahvaltı yapmadan çıkmadığını ifade ederek, kahvaltının önemli olduğunu belirtti.

    Bir doktor olarak geç saatlerde yemek yememek gerektiğini tavsiye eden Tamer, günde üç öğün yemek yenilebileceğini ancak Hz. Peygamber'in de tavsiyesi üzerine midenin üçte birinde yemek, üçte birinde su, üçte birinde de hava bulunmasının sağlık açısından da iyi olacağını dile getirdi.

    Gazetecilerin sorusu üzerine kendisinin şişman olduğunu belirten Tamer, obezite üzerinde bir yıldır çalıştıklarını kaydetti. Tamer, Türkiye'nin Avrupa'da obezite anlamında birinci sıraya geldiğini vurgulayarak, obezite konusunda yaptıkları çalışmaların sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

    İlgili konular:

    Van kahvaltısı UNESCO yolunda
    Polis operasyon yaptı, o kahvaltısına devam etti
    Moskova'da Türk-Rus dostluk kahvaltısı yapıldı
    Etiketler:
    Mihrimah Belma Satır, AK Parti, Kahvaltı, Ender Saraç, TBMM, Mehmet Öz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.
    Sibirya kurdu ‘Fıstık’ın ilk kar sevinci
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet