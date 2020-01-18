Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti

Nepal’de 1992 yılında dünyaya gelen Khagendra Thapa Magar, 67.08 santim boyuyla bağımsız hareket kabiliyetini koruyan dünyanın en kısa adamı olarak gösteriliyordu. Magar, 2011’de Guinnes Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştı.
Guinness internet sitesindeki açıklamada, “Khagendra hızla toplumun dikkatini çekmeyi başarmış ve 2011’de Nepal’in turizm alanındaki iyi niyet elçisi olarak görevlendirilmişti” dendi.
We are saddened today to hear of the passing of the world’s shortest man, Khagendra Thapa Magar from Nepal https://t.co/rfedNxxnP8— GuinnessWorldRecords (@GWR) January 17, 2020
Dostları, Magar’ın son zamanlarında kalp, astım ve pnömoni sorunları yaşadığını anlattı. 16 Ocak günü Nepal’deki Manipal Hastanesi’ne kaldırılan Magar, 17 Ocak Cuma günü yerel saatle 15.00’te vefat etti.
Şimdi hareket kabiliyetini koruyan dünyanın en kısa adamı unvanı Kolombiyalı Edward Niño Hernandez’e geçti. Hernandez’in boyu 70.21 santimetre.
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