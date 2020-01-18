En çok şarj tüketen Android uygulamaları açıklandı

Güvenlik yazılımı firması Bitdefender, Google Play'de 550 binin üzerinde kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulamayı tespit ettiğini belirtti.

Bitdefender ’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, aralarında ofis programları ve oyunların olduğu uygulamalarda, reklam gösteren özel algoritmalar tespit edildi.

Uygulamalar, etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü sayıda reklam gösterse de daha sonra reklam sayısı giderek artıyor ve bunlar da şarj tüketimini yükseltiyor.

Ayrıca reklamların kaotik olarak gösterildiği, bu yüzden Android güvenlik araçlarının kaynağını tespit edemediği ifade edildi.

Uzmanlar, bu tür uygulamaların, kötü niyetli değil ‘potansiyel olarak tehlikeli’ kategorisinde yer alsa da temel fonksiyonlarının, geliştirici tarafından beyan edilenin aksine agresif reklam olduğunu kaydediyor.