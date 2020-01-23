New York'un ünlü Türk şefi Orhan Yeğen hayatını kaybetti

ABD'lilere Türk mutfağını tanıtan ünlü şef Orhan Yeğen yaşama veda etti. New York'taki Şip Şak ve Lokanta adlı mekanların sahibi olan Orhan Yeğen, ABD'ye göç eden Türklere desteğiyle de biliniyordu.

ABD'de 42 yıldır yemek işinde olan ve Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

ABD'ye 1970’lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe işine olan aşkı nedeniyle 'Deli Orhan' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü.

İlk olarak Manhattan 57'nci caddede Deniz adlı bir balıkçı ile sektöre giren Orhan Yeğen, lezzetli yemekleriyle kısa sürede tanındı ve büyük ilgi çekti. Son dönem Manhattan'daki Şip Şak ve Astoria Quens'deki Lokanta adlı iki mekanı ile hizmet veren Yeğen, eleştirmenlerden de tam not almıştı.

Yakınları, Yeğen’in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti. Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi.