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07:49 27 Ocak 2020
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    Shaq, Kobe Bryant'a veda etti: Arkadaşımı, partnerimi, kankamı kaybettim, seni seviyorum kardeşim

    © Fotoğraf : NBA
    Yaşam
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    Yıllardır Kobe Bryant’la bir kavgalı bir barışık bir ilişki içerisinde olan Shaquille O’Neal, eski takım arkadaşının ölümünün ardından "Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim" dedi.

    NBA efsaneleri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için paylaşımlarda bulundu. 

    Yıllardır Kobe Bryant’la bir kavgalı bir barışık ilişki içerisinde olan Shaquille O’Neal, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleneceksin. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kötüyüm şu an ifadelerini kullandı.

    Shaq ve Kobe ikilisi birlikte Los Angeles Lakers forması giydikleri dönemde NBA’i domine etmişlerdi. Lakers’ın 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç kez şampiyonluk elde ettiği kadroda yıldız isimler olarak Shaq ve Kobe takımı sırtlamıştı.

    'Kobe'yi çok sevdim'

    Michael Jordan da sosyal medya hesabında Bryant'ın küçük kardeşi gibi olduğunu belirterek "Kelimeler ne hissettiğimi tarif edemiyor. Kobe'yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en büyük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle gurur duyuyordu" dedi.

    'Efsane, eş, baba, oğul, kardeş şimdi gitti, kabul etmek zor'

    Lakers efsanelerinden Magic Johnson da yaptığı paylaşımda sadece ağlayabildiğini söyledi:

    "Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Kobe ve kızının bu sabah helikopter kazasında öldüğü bu yıkıcı haber yüzünden ağlıyorum. Onu, ailesini, sahada ve saha dışında çok sevdim. Tüm zamanların en iyi Laker'ı arkadaşım, efsane, baba, oğul, kardeş şimdi gitti. Kabul etmek zor.

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    As I try to write this post, my mind is racing. I’m in disbelief and have been crying all morning over this devastating news that Kobe and his young daughter, Gigi have passed away in a helicopter crash. Cookie and I are heartbroken. I love him, his family and what he stood for on the court and off the court. My friend, a legend, husband, father, son, brother, Oscar winner and greatest Laker of all-time is gone. It’s hard to accept. Kobe was a leader of our game, a mentor to both male and female players. He gave his knowledge, time, and talent to tutor so many at the youth level, collegiate level, and NBA and WNBA players. Words can’t express the impact that he had on the game of basketball. I know basketball fans all over the world will miss him, especially the City of Los Angeles. He was such an icon but also did so much for LA. He was passionate about serving the homeless and was an advocate for women's basketball. Coaching his daughter’s basketball team brought him so much happiness. Kobe and I shared so many special conversations about life and basketball. We had so much in common off the court. I used to love talking to him about Lakers basketball, being fathers and husbands and how much we loved Italy. I will miss those conversations and him so much. Laker Nation, the game of basketball and our city, will never be the same without Kobe. Cookie and I are praying for Vanessa, his beautiful daughters Natalia, Bianka and Capri, as well as his parents Joe and Pam and his sisters. We will always be here for the Bryant family. We love you forever. 🙏🏾❤️ #8 #24

    Earvin "Magic" Johnson (@magicjohnson)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Hem erkek hem kadın oyuncuların akıl hocasıydı. Evsizlere hizmet etme konusunda çok tutkuluydu. Kadın basketbolunun savunucusuydu. Kızının takımına koçluk yapmak onu çok mutlu etmişti. Onunla çok özel konuşmalarımız oldu. Onunla Lakers, basketbol, eş olmak, baba olmak konusunda, İtalya'yı ne kadar sevdiğimiz konusunda konuşurduk. Bu konuşmalarımızı çok özleyeceğim. Tüm ailemle, ailesinden geri kalanlar için burada olacağız."

    Etiketler:
    ölüm, Kaza, Helikopter, Efsane Cuma, NBA, Basketbol, Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant
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