Shaq, Kobe Bryant'a veda etti: Arkadaşımı, partnerimi, kankamı kaybettim, seni seviyorum kardeşim

Yıllardır Kobe Bryant’la bir kavgalı bir barışık bir ilişki içerisinde olan Shaquille O’Neal, eski takım arkadaşının ölümünün ardından "Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim" dedi.

NBA efsaneleri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için paylaşımlarda bulundu.

Yıllardır Kobe Bryant’la bir kavgalı bir barışık ilişki içerisinde olan Shaquille O’Neal, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleneceksin. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kötüyüm şu an” ifadelerini kullandı.

Shaq ve Kobe ikilisi birlikte Los Angeles Lakers forması giydikleri dönemde NBA’i domine etmişlerdi. Lakers’ın 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç kez şampiyonluk elde ettiği kadroda yıldız isimler olarak Shaq ve Kobe takımı sırtlamıştı.

'Kobe'yi çok sevdim'

Michael Jordan da sosyal medya hesabında Bryant'ın küçük kardeşi gibi olduğunu belirterek "Kelimeler ne hissettiğimi tarif edemiyor. Kobe'yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en büyük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle gurur duyuyordu" dedi.

'Efsane, eş, baba, oğul, kardeş şimdi gitti, kabul etmek zor'

Lakers efsanelerinden Magic Johnson da yaptığı paylaşımda sadece ağlayabildiğini söyledi:

"Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Kobe ve kızının bu sabah helikopter kazasında öldüğü bu yıkıcı haber yüzünden ağlıyorum. Onu, ailesini, sahada ve saha dışında çok sevdim. Tüm zamanların en iyi Laker'ı arkadaşım, efsane, eş baba, oğul, kardeş şimdi gitti. Kabul etmek zor.

Hem erkek hem kadın oyuncuların akıl hocasıydı. Evsizlere hizmet etme konusunda çok tutkuluydu. Kadın basketbolunun savunucusuydu. Kızının takımına koçluk yapmak onu çok mutlu etmişti. Onunla çok özel konuşmalarımız oldu. Onunla Lakers, basketbol, eş olmak, baba olmak konusunda, İtalya'yı ne kadar sevdiğimiz konusunda konuşurduk. Bu konuşmalarımızı çok özleyeceğim. Tüm ailemle, ailesinden geri kalanlar için burada olacağız."