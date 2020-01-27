Hayvan polisi fikrine Animal Planet'te yayınlanan dizi ilham verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel’e göre 2 ay içinde yasalaşması beklenen Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’nda ‘hayvan polisi’ kurulması da öngörüldü. Hayvan polisleri sayesinde hayvanlara yapılan her türlü eziyet ve işkencenin anında tespit edilmesi amaçlanıyor. Böylece hayvanlara karşı suç işleyenler zaman kaybetmeden yakalanabilecek.

Hürriyet'ten Bülent Ovacık'ın haberine göre ‘hayvan polisi’ fikri ise ilk olarak Hollanda’da ortaya atıldı. 2002’de Animal Planet’te yayınlanan ‘Animal Cop Detroit’ adlı diziden esinlenen ülkenin Güvenlik ve Adalet Bakanı Ivo Opstelten, 2 Aralık 2011’de ‘hayvan polisi’nin kuruluşunu resmen onayladı. Ancak Hollandalı hayvanseverler hayvan polisinin görev ve yetkilerinin evcil hayvanlarla sınırlı olmasını, çiftlik hayvanlarını kapsamaması, Hollandalı hayvanseverler tarafından eleştirildi.

Yılda 3 bin şikayet

Hollanda’nın Lahey kentinde bölge polisine yapılan yaklaşık üç milyon çağrıdan yaklaşık 3.000’i hayvanlarla ilgili.

Kentte hayvanlarla ilgili yılda yaklaşık 100 dava açılıyor. Nadir de olsa 3 yıla kadar hapis ve 22 bin Euro’ya kadar para cezası kesilebiliyor.

Lahey bölge mahkemesinde yargılanan bir sanık, 40 dakikalık bir duruşmanın ardından ‘köpeğini dövüp tekmelemek’ten 56 saat toplum hizmetine mahkûm edildi ve bir yıl boyunca evcil hayvan edinmesi yasaklandı.

Lahey bölge mahkemesindeki hayvan davalarından sorumlu savcı Tamara Verdoorn “İnsanlar toplum hizmetinden para cezasından daha fazlasını öğreniyorlar” dedi.

Balkondaki köpek operasyonu

Hollanda’daki özel eğitimli, özel donanımlı hayvan polis gücünün tam zamanlı üyelerinden biri de Lahey’de görev yapan Çavuş Erik Smit. New York Times’ta yayınlanan röportajında Smit’in karlı bir günde sahibinin balkonda bıraktığı köpeği nasıl kurtardığı şöyle anlatıldı:

“Korkunç bir kar fırtınasının şehre ulaşmasından saatler önce Çavuş Erik Smit bir telefon ihbarı aldı: Jack Russell cinsi bir köpek, üçüncü kattaki balkona kilitlenmişti. Komşular havlama seslerini duyuyordu. Sabah 07.30’da işe giden sahibi, köpeğin bulunduğu balkon kar fırtınasıyla buz kesene kadar da geri dönmeyecekti. Çavuş Smit, Jack Russell Terrier’in umutsuzca havladığı apartmandaki komşularla görüştükten sonra telsizle itfaiyeyi arayıp bir vinç talep etti. Yarım saat sonra, vergi mükelleflerine yaklaşık 500 euro’ya mal olan platformlu vinç yardımıyla kurtarılan köpek bir hayvan ambulansında ısınıyordu. Operasyonu tamamlayan Çavuş Smit ‘Köpeğin sahibi beni aramak ve durumu açıklamak zorunda kalacak’ dedi. Köpeğin sahibine 150 euro ceza kesildi.”