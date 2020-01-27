Kayıt
08:16 27 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Hayvan polisi fikrine Animal Planet'te yayınlanan dizi ilham verdi

    © Fotoğraf : YouTube
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104125/74/1041257432.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202001271041257457-hayvan-polisi-fikrine-animal-planette-yayinlanan-dizi-ilham-verdi/

    2 ay içinde yasalaşması beklenen Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’yla kurulması öngörülen ‘hayvan polisi’ fikrinin, 2002’de Animal Planet’te yayınlanan ‘Animal Cop Detroit’ adlı diziden çıktığı belirlendi. Dizi, ilk olarak Hollanda’da 500 kişilik bir hayvan polis gücünün oluşturulmasına ilham verdi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel’e göre 2 ay içinde yasalaşması beklenen Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’nda ‘hayvan polisi’ kurulması da öngörüldü. Hayvan polisleri sayesinde hayvanlara yapılan her türlü eziyet ve işkencenin anında tespit edilmesi amaçlanıyor. Böylece hayvanlara karşı suç işleyenler zaman kaybetmeden yakalanabilecek.

    Hürriyet'ten Bülent Ovacık'ın haberine göre ‘hayvan polisi’ fikri ise ilk olarak Hollanda’da ortaya atıldı. 2002’de Animal Planet’te yayınlanan ‘Animal Cop Detroit’ adlı diziden esinlenen ülkenin Güvenlik ve Adalet Bakanı Ivo Opstelten, 2 Aralık 2011’de ‘hayvan polisi’nin kuruluşunu resmen onayladı. Ancak Hollandalı hayvanseverler hayvan polisinin görev ve yetkilerinin evcil hayvanlarla sınırlı olmasını, çiftlik hayvanlarını kapsamaması, Hollandalı hayvanseverler tarafından eleştirildi.

    Yılda 3 bin şikayet

    • Hollanda’nın Lahey kentinde bölge polisine yapılan yaklaşık üç milyon çağrıdan yaklaşık 3.000’i hayvanlarla ilgili.
    • Kentte hayvanlarla ilgili yılda yaklaşık 100 dava açılıyor. Nadir de olsa 3 yıla kadar hapis ve 22 bin Euro’ya kadar para cezası kesilebiliyor.
    • Lahey bölge mahkemesinde yargılanan bir sanık, 40 dakikalık bir duruşmanın ardından ‘köpeğini dövüp tekmelemek’ten 56 saat toplum hizmetine mahkûm edildi ve bir yıl boyunca evcil hayvan edinmesi yasaklandı.
    • Lahey bölge mahkemesindeki hayvan davalarından sorumlu savcı Tamara Verdoorn “İnsanlar toplum hizmetinden para cezasından daha fazlasını öğreniyorlar” dedi.

    Balkondaki köpek operasyonu

    Hollanda’daki özel eğitimli, özel donanımlı hayvan polis gücünün tam zamanlı üyelerinden biri de Lahey’de görev yapan Çavuş Erik Smit. New York Times’ta yayınlanan röportajında Smit’in karlı bir günde sahibinin balkonda bıraktığı köpeği nasıl kurtardığı şöyle anlatıldı:

    “Korkunç bir kar fırtınasının şehre ulaşmasından saatler önce Çavuş Erik Smit bir telefon ihbarı aldı: Jack Russell cinsi bir köpek, üçüncü kattaki balkona kilitlenmişti. Komşular havlama seslerini duyuyordu. Sabah 07.30’da işe giden sahibi, köpeğin bulunduğu balkon kar fırtınasıyla buz kesene kadar da geri dönmeyecekti. Çavuş Smit, Jack Russell Terrier’in umutsuzca havladığı apartmandaki komşularla görüştükten sonra telsizle itfaiyeyi arayıp bir vinç talep etti. Yarım saat sonra, vergi mükelleflerine yaklaşık 500 euro’ya mal olan platformlu vinç yardımıyla kurtarılan köpek bir hayvan ambulansında ısınıyordu. Operasyonu tamamlayan Çavuş Smit ‘Köpeğin sahibi beni aramak ve durumu açıklamak zorunda kalacak’ dedi. Köpeğin sahibine 150 euro ceza kesildi.”

    Etiketler:
    Mustafa Yel, Türkiye, Polis, Ceza, Şiddet, Köpek, Kedi, Hayvan hakları
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünya Sağlık Örgütü Çin dışındaki vakaların sınırlı sayıda olması nedeniyle henüz uluslararası bir acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını savundu.
    Dünyada koronavirüs salgınına karşı önlemler alınıyor
    Karikatür
    Zeina Aker, Lübnan'ın ilk kadın savunma bakanı oldu
    İnfografik
    Putin'le Erdoğan'ın 2019 yılındaki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet