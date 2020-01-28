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    Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'deki evi

    Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın evi müze oluyor

    © AA / Halil İbrahim Sincar
    Yaşam
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    Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin müzeye dönüştürülmesi için proje hazırlandı.

    Aziz Sancar
    © AA / Resul Rehimov
    Aziz Sancar’ın ismi verilen bitki ilaç olma yolunda
    Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evi müzeye dönüştürülüyor.

    Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesince ilçede Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın bir bölümünün restore edilerek müze haline getirilmesi için proje hazırlandı. Rölöve çalışmasının başladığı evde hava koşullarının düzelmesiyle restorasyon çalışmalarına geçilecek.

    Vali Mustafa Yaman, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü almasından duyduğu memnuniyet ve gururu dile getirdi. Sancar'ın gençlere rol model olan değerli bir bilim insanı olduğunu aktaran Yaman, Sancar'ın yaşadığı, hatıralarının yer aldığı tarihi bir konağın bulunduğunu belirtti. Evin müzeye dönüştürülmesini istediklerini aktaran Yaman, konağın uzun süredir kullanılmadığını anımsattı.

    ‘Sancar ailesiyle karar birliğine vardık’

    Yaman, bu nedenle öncelikle evin restore edileceğine işaret ederek, şöyle dedi:

    "Evin müzeye dönüşmesi konusunda Sancar ailesiyle bir karar birliğine vardık. Hem hatırasını yaşatalım hem de müze ev haline gelsin istedik. Ona göre çalışmalar yürütüyoruz. O konak, uzun süredir kullanılmadığı içinde restorasyona ihtiyaç duyuyor. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak buna biz destek veriyoruz. Şu anda arkadaşlar çalışmalarına başladılar. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde restorasyonu bitireceğiz. Oraya gelecek misafirlerin istifadesine sunmuş olacağız. Hem hatıratları canlı tutulacak, hem de o yaşantının bulunduğu zaman diliminin orijinal şeklini bundan sonraki zamana aktarılmasını sağlamış olacağız."

    ‘Nobel'in temellerinin atıldığı ev’

    Aziz Sancar’ın yeğeni Mahmut Sancar da 36 oda ve 12 daireden oluşan konağın bir bölümünün hala ev olarak kullanıldığını söyledi. Sancar'ın yaşadığı dairenin atıl durumda olduğunu kaydeden Mahmut Sancar, valilik ve belediyenin desteğiyle evin müzeye dönüştürmesi kararının ailesini sevindirdiğini vurguladı.

    Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'de müzeye dönüştürülecek olan evi
    © AA / Halil İbrahim Sincar
    Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'de müzeye dönüştürülecek olan evi

    Tarihi evin müzeye dönüştürülmesinin ilçe turizmine katkı sunacağını ifade eden Sancar, şunları ifade etti:

    "İlçeye gelen yerli ve yabancı konuklar ilk olarak Aziz Sancar'ın yaşadığı evi görmek istiyor. Yıllardır atıl durumda kaldığı için çok kötü halde. 1990 yılında Aziz Sancar'ın annesi ve kız kardeşi ilçeden ayrıldıktan sonra kullanılmadı. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü Nobel ödülünün temellerinin atıldığı ev kullanılmaz durumda. Sancar'ın öğrencilik dönemlerine ait kitapları da mevcut."

    ‘Evi devlet hastanesi gibi kullanılıyordu’

    Sancar'ın ilçeye bağlı bir beldede doktorluk yaptığı dönemde, mesai saatleri dışında yaşadığı evin hasta akınına uğradığını aktaran Mahmur Sancar, "Burası devlet hastanesi gibi kullanılıyordu. Kimseden ücret almıyordu, bilakis ilaçları da kendi cebinden karşılıyordu" dedi.

    Evin müzeye dönüşmesinin ilçeye büyük bir değer katacağını ifade eden Mahmut Sancar, restorasyon sonrası Aziz Sancar'ı evin açılış törenine katılması için davet edeceklerini söyledi.

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    Etiketler:
    Müze, Doktor, Mardin, Nobel Ödülü, Aziz Sancar
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