Koruma altındaki oklu kirpileri pitbull cinsi köpeklerle avlayan 3 kişiye 40 bin TL ceza

Manisa'nın Salihli ilçesinde eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 3 oklu kirpiyi avlayan Suriye uyruklu olduğu belirtilen 3 kişiye toplam 40 bin 201 TL para cezası verildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle avlanması yasak olan oklu kirpiyi, pitbull cinsi köpeklerle avlayan Suriye uyruklu 3 kişi Manisa'nın Salihli ilçesinde suçüstü yakalandı.

Şüphelilere toplam 40 bin 201 lira idari para cezası kesildi. Av sırasında vahşice öldürülen 3 oklu kirpi ile avda kullanılan 2 pitbull cinsi köpeğe el konuldu. Köpeklerin Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildiği öğrenildi.

Avlanması yasak olan oklu kirpiyi avlayan yabancı uyruklu 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 14 bin 700 TL idari para cezası ve 6 bin 375 TL tazminat cezası olmak toplam da 21 bin 75 TL, ayrıca av esnasında avda kullanılan 2 adet pitbull cinsi köpek için hayvan başına 9 bin 563 TL olmak üzere 19 bin 126 TL, toplamda 41 bin 201 lira idari ceza kesildi

Köpeklerle korkutup yemek için avladılar

Koruma altındaki oklu kirpiyi avlarken suçüstü yakalanan şüphelilerin alınan ifadesinde oklu Kirpinin etinin lezzetli ve şifalı olması dolayısıyla avladıklarını, kirpilerin yuva girişlerinde pitbull cinsi köpeklerle korkutup, yuvanın çıkış noktasından çıkan kirpileri sivri uçlu aletlerle öldürdüklerini belirttikleri öğrenildi.

Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

“Oklu kirpi bakanlığımız tarafından koruma altına alınan bir türdür. Manisa ve ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından değerli bir tür olması nedeniyle, kesinlikle yaşama ortamı ile birlikte korunması önemlidir.”