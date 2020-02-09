Kayıt
12:06 09 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Çay

    Çaydaki boya hilesine soğuk suyla tespit: Boyar madde varsa anında su kırmızı oluyor

    © Fotoğraf : Instagram
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103482/94/1034829425.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202002091041362196-caydaki-boya-hilesine-soguk-suyla-tespit-boyar-madde-varsa-aninda-su-kirmizi-oluyor/

    Çaydaki gıda boyası hilesine karşı tüketicileri uyaran Ziraat Mühendisi Osman Baykal, "Bir bardak soğuk suya bir tutam kuru çay koyuyoruz. Eğer kuru çay suya temas ettiğinde anında renk vermeye başlıyorsa, bu çayda boya vardır" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerinde ilaç etken maddesi ilave edildiğini tespit ettiği firmalar arasında bazı çay şirketlerinin de yer alması üzerine uzmanlar, çaydaki gıda boyası hilesine karşı tüketicileri uyarıyor.

    Ziraat Mühendisi Osman Baykal, çaydaki boya maddesinin basit bir deneyle ortaya çıkarılacağını belirterek, "Bir bardak soğuk suya bir tutam kuru çay koyuyoruz. Kaliteli çayın hemen suya renk vermemesi gerekiyor. Eğer kuru çay suya temas ettiğinde anında renk vermeye başlıyorsa, bu çayda boya vardır" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü 14 Ocak 2020'de kamuoyu ile paylaştı. Bu ürünler arasında sudan sonra en fazla tüketilen içeceklerin başındaki çay da yer alıyor. Bazı çay firmalarının ürünlerinde, ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi. Kalitesiz ürünlere boya katılarak iyi dem veriyor izlenimi uyandırıp, çayın kaliteli görünmesinin amaçlandığı hile ilgili uzmanlar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

    ‘İçerisinde çöp, odunsu, lifsi yapılar olmamalı’

    Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Osman Baykal, hileli çaya ilişkin uyarılarda bulanarak "Üreticinin marketten aldığı üründe dikkat etmesi gereken bazı özellikler var. Paketteki kuru çaya bakıldığında ürünün düzgün yapıda olması, içerisinde çöp, odunsu, lifsi yapılar ihtiva etmemesi gerekiyor. Bunlar gözle görülebilir kalite tespitleridir. Diğer özellikleri ise içtiği zaman dilde sert bir etki bırakması gerekir. Ancak bazı bazı işletmeler içlerine katkı maddeleri ekleyerek ucuz ürünlerden kaliteliymiş gibi gözüken ürünler elde etmeye çalışıyorlar. Çayda en çok bilinen hileler boyar madde ve granül kullanımıdır. Bunu da tabii çıplak gözle anlamak mümkün değildir. Çeşitli analizlerle anlaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.

    'Soğuk su deneyiyle boya hilesi tespit ediliyor'

    Tüketicilerin kendilerinin yapabileceği çok kolay bir yöntemle çayın içine boyar madde katılıp katılmadığını tespit edebileceğini söyleyen Baykal, "Tüketiciler çaydaki boya hilesini en basit yöntemle soğuk su deneyi ile anlayabiliriz. Aldığınız çay paketinden bir tutam kuru çayı bir bardak soğuk suyun içine bırakıyoruz. Eğer ürün içinde boyar madde varsa anında boyasını suya verecektir ve su kırmızıya boyanacaktır. Eğer boyar madde yoksa su olduğu gibi kalacaktır. Çayda kullanılan bu granül veya boyar madde kimyasal madde olduğu için insan sağlığını etkiliyor. Çay sudan sonra en fazla tüketilen içecek olduğu için, herkese ulaşan büyük bir sektör olduğu için bazı firmalar çayda bu tür hilelere başvurma yoluna gidiyor maalesef" diye konuştu.

    'Çay sektöründeki ilk kooperatifiz'

    Çay sektöründe kurulan ilk kooperatif olduklarını da aktaran Baykal, şöyle devam etti:

    "Kooperatifimiz 1989 yılında 1267 ortağın bir araya gelmesiyle üretim faaliyetine başladı. Hala üreticilerden oluşan 1267 ortakla günlük 150 ton hammadde işleme kapasitesiyle üretim faaliyetine devam etmektedir.  Amaç üretici ile el ele verip üreticinin ürününü tekrar üretici ile beraber işleyip pazarlayıp üreticiye destek olmak. Çayın gerçek kalitesinin ortaya çıkması noktasında üretim aşamamızda tüm teknik noktalara hassasiyet göstererek üretimi gerçekleştirip, tüketicimize leziz içimli çaylar sunmak için çalışıyoruz."
    Etiketler:
    Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ürün, Test, Hileli gıda, Hile, soğuk su, gıda boyası, Çay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.
    Erzurum esnafı doğal afetlerden sonra doğaya 2001 ekmek bıraktı: 'Hayvanlara huzur vermeyen toplum huzur bulamaz'
    Karikatür
    Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet