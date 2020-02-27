Slavoj Zizek, İstanbul’da konuşacak: ‘Müstehcen Efendilerin Yükselişi’

Slovenyalı düşünür Slavoj Zizek, İstanbul’da, günümüz liderleri üzerine bir konuşma yapacak. “Müstehcen Efendilerin Yükselişi” başlıklı etkinlik, 11 Mart’ta saat 16.00’da Pera Müzesi’nde gerçekleşecek.

Kültür Servisi'nin bildirdiğine göre Pera Müzesi ve Encore Yayınları işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte ünlü düşünür Zizek, günümüz liderlerini tartışacak. Etkinliğin dili İngilizce olacak ve Türkçe simültane çeviri yapılacak. Konuşmaya katılım ise ücretsiz.

Pera Müzesi, etkinliği şöyle tanıttı:

“Gelenekte (en azından geleneğe bugünden baktığımız şekliyle), arsız bir müstehcenlik, yıkıcı faaliyetten sayılırdı; ananevi tahakkümün altının oyulması, Efendi’nin elinden düzmece itibarının alınması demekti.

Bin dokuz yüz atmışlarda protestocu öğrenciler, iktidardaki kişilerin yüzünü kızartmak için, müstehcen kelimeler kullanmaktan, edepsizce davranmaktan zevk alırlardı. Böylelikle, onların ikiyüzlülüğünü ifşa ettiklerini ileri sürerlerdi. Ancak bugün, patlama halindeki kamusal müstehcenliğin getirdiği şey, otoritenin, efendi figürünün yok olması değil, tersine bunların haşmetli bir geri dönüşüdür – bugün elimizde patlayan, birkaç on yıl önce tahayyülü imkânsız bir şeydir, müstehcen efendiler.”

Pera Müzesi, konuşma için kontenjanın dolduğunu belirterek, konuşmayı etkinlik günü müzenin YouTube kanalı ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlemenin mümkün olduğunu duyurdu.

Ünlü felsefeci Slavoj Žižek, Pera Müzesi ve Encore Yayınları iş birliğiyle günümüz liderleri üzerine bir konuşma gerçekleştiriyor.

"Müstehcen Efendilerin Yükselişi" 11 Mart, 16.00'da!

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: https://t.co/kDybM1Bk1a pic.twitter.com/xjnp03QntO — Pera Müzesi (@PeraMuzesi) February 27, 2020

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