Geçtiğimiz günlerde gençlik hastalığına yakalanan ve öğrenci üniformasıyla çekilen fotoğraflarıyla herkesin sevgisini kazanan ‘Fındık’ tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde gençlik hastalığına yakalanan ve öğrenci üniformasıyla hepimizin kalbinde taht kuran 'Fındık', tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olmuştu. Yakalandığı 'gençlik hastalığı' nedeniyle tedaviye alınan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu 'Fındık' hayatını kaybetti.

Fındık'ın ölüm haberini, Veteriner Tekniker Yağmur Denli duyurdu. Denli Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Fındık'ın küçücük bedeni bu hastalığa daha fazla dayamadı. Fındık pes etti. 3 haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık. Lanet hastalığa yenik düştük. Bu süreçte bizimle emek ve yürek birliği yapan binlerce kişiye teşekkür ederiz. Huzurla uyu meleğim" ifadesini kullandı.

Üzülerek bildiriyoruz.

Fındık amansız hastalıktan kurtulamadı.

Yaşam mücadelesini kaybetti. pic.twitter.com/TY1IKNtXPv — Haydar Özkan (@haydarozkan01) March 7, 2020

​Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu olmuştu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanmıştı. Turhal'dan Ankara'ya sevk edilen ve "Gençlik Hastalığı" teşhisi konulan Fındık, özel klinikte bir süredir tedavi altındaydı.