7 torunlu adam parmak ısırtıyor: 30 yaşında sanıyorlar

İngiltere'de yaşayan Andy Wilkinson, fitness hocalığı yapıyor. İnsanların 30 yaşında olduğunu sandığı Wilkinson, fit vücudunu neye borçlu olduğunu Daily Mail'e anlattı.

Dış görüşünü her şeyde önce spora ve doğru beslenmeye bağlayan Wilkinson, genetik bakımdan da şanslı olduğunu düşünüyor.

İnsanların daha çok stres nedeniyle yaşlandığını ve bu nedenle endişelenmemeye çalıştığını anlatan Wilkinson, bol sıvı tüketme tavsiyesinde bulundu.

Wilkinson, "Yüzünüze dünyanın tüm kremlerini sürebilirsiniz ancak güzel bir cilt için en önemli şey su" dedi.